Merlo: detuvieron a un hombre acusado de acosar a una nena y de exhibicionismo en la vía pública

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el hombre vivía en condiciones precarias en una vivienda de la zona.

Intervención judicial y pericia psiquiátrica

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Morón, bajo la carátula de “exhibiciones obscenas y averiguación de ilícito”. El Ministerio Público Fiscal avaló el operativo y dispuso una evaluación psiquiátrica del imputado.

El informe determinó que el acusado está orientado en tiempo y espacio y comprende la gravedad de sus actos, por lo que se ordenó su detención formal.

JHSCTSITO5G2JJF27R42F2M6XQ El detenido.

Cómo sigue la causa

Tras su arresto, el hombre quedó alojado en una dependencia policial y deberá prestar declaración ante la fiscalía. La investigación continúa en curso, con análisis de pruebas y la posibilidad de nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

El caso generó fuerte repercusión en la zona y vuelve a poner el foco en la importancia de las cámaras de seguridad y la denuncia pública para avanzar en hechos de este tipo.