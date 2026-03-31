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Merlo: detuvieron a un hombre acusado de acosar a una nena y de exhibicionismo en la vía pública

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad que permitió identificar al sospechoso. La víctima tiene 7 años.

Detuvieron a un hombre acusado de acosar a una nena y exhibirse en la vía pública. 

Detuvieron a un hombre acusado de acosar a una nena y exhibirse en la vía pública. 

Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Merlo tras ser acusado de acosar a una niña y realizar exhibiciones obscenas en plena vía pública. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales, lo que permitió avanzar en la investigación.

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Según la reconstrucción policial, el episodio ocurrió días atrás en una panadería ubicada en la zona de Toay y Filiberto. Allí, el sospechoso acosó a una nena de 7 años dentro del comercio y luego, al salir, realizó exhibiciones obscenas frente a una mujer que circulaba por la calle.

Toda la secuencia fue captada por cámaras de seguridad del local y las imágenes se difundieron rápidamente, generando indignación y facilitando la identificación del agresor. La detención se concretó este martes en la intersección de Avenida Camino de la Rivera y Bilbao, tras un operativo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense.

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El acusado fue identificado como Leonardo Fabio Jarzynski, domiciliado en la misma localidad. Luego de ser localizado, la Justicia ordenó un allanamiento que terminó con su arresto.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el hombre vivía en condiciones precarias en una vivienda de la zona.

Intervención judicial y pericia psiquiátrica

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Morón, bajo la carátula de “exhibiciones obscenas y averiguación de ilícito”. El Ministerio Público Fiscal avaló el operativo y dispuso una evaluación psiquiátrica del imputado.

El informe determinó que el acusado está orientado en tiempo y espacio y comprende la gravedad de sus actos, por lo que se ordenó su detención formal.

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El detenido.&nbsp;

El detenido.

Cómo sigue la causa

Tras su arresto, el hombre quedó alojado en una dependencia policial y deberá prestar declaración ante la fiscalía. La investigación continúa en curso, con análisis de pruebas y la posibilidad de nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

El caso generó fuerte repercusión en la zona y vuelve a poner el foco en la importancia de las cámaras de seguridad y la denuncia pública para avanzar en hechos de este tipo.

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