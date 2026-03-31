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Los abogados del tirador de 15 años aclararon datos clave: bullying, caza, acceso a armas y pensamientos suicidas

Los defensores del adolescente que mató a un compañero en San Cristóbal dieron detalles sobre la entrevista que mantuvieron con el menor anoche después de la tragedia.

Los abogados del tirador de 15 años aclararon datos clave: bullying, caza, acceso a armas y pensamientos suicidas

Los abogados defensores de la familia del adolescente que mató a un compañero de escuela en San Cristóbal, Santa Fe, revelaron qué fue lo que hablaron con el menor durante la entrevista que tuvieron en el lugar donde fue trasladado después de la tragedia.

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En diálogo con A24, la abogada Mariana Oroño remarcó que por "una cuestión de cuidado personal y resguardo personal del adolescente" no pueden brindar precisiones del lugar donde se encuentra alojado. "Está alojado y privado de la libertad en un lugar de Santa Fe, ciudad de Santa Fe, con asistencia adecuada a su condición de menor de edad", ratificó los trascendidos periodísticos que afirmaban esa situación.

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Por su parte, el otro abogado, Federico Kiener afirmó que el menos se encuentra bajo "vigilancia 24/7" y precisó que el chico continuará en esta situación, al menos, hasta el viernes cuando el juez disponga su situación.

"Todos estamos de acuerdo en que hay que seguir con un tratamiento de que no puede salir a la calle, sino que todo lo contrario, hay que institucionalizar", planteó.

Los datos reveladores sobre el bullying

El otro abogado, Federico Kiener, sostuvo que "no hubo ninguna situación de discriminación" previa que pueda ser considerada como la causa y afirmó que tampoco "hubo una situación de problemas con los padres". "Él tenía problemas psicológicos, por eso estaba haciendo un tratamiento psicológico. Él a nosotros nos dijo en el día de ayer que él tenía pensamientos de suicidarse, sacarse de la vida ya hace mucho tiempo, pero que esto no se había animado a contarle al psicólogo", afirmó y precisó que las ideas de atentar contra su vida las viene experimentando desde los "10 años aproximadamente".

"No sabemos cómo todo esto desencadenó en lo que desencadenó después de ese pensamiento suicida", dijo desconcertado el letrado que se entrevistó con el menor ayer a las 22 y solamente le pudo hacer preguntas indagatorias pero no tan puntuales.

Además, indicó que los padres decidieron que acuda a terapia porque su hijo "se había autoflagelado" con "unos cortes en la mano".

"Él nunca tuvo actitudes violentas contra terceros. Si bien había habido estos antecedentes de autolesiones, él jamás se mostró violento hacia terceras personas", señaló Oroña y basó sus dichos en declaraciones tanto de la familia como de sus compañeros del colegio.

En ese sentido, manifestó que "fue una sorpresa muy desagradable, muy traumática para todos" enterarse de lo sucedido y advirtió que "también (fue) muy difícil de prevenir". "Son problemáticas muy complejas realmente de tratar y mucho más de prever algo como lo que ocurrió", lamentó.

¿Comprendía lo que hacía?

Consultada por Horacio Cabak si el menor entiende el daño causado, Oroña expresó: "Sí, él comprende lo que hizo. No tiene ninguna patología psiquiátrica como para no comprenderlo. Sería también una falta de respeto negar esa comprensión pero lo que sí creemos que no tomó todavía nociones de lo que implica matar a una persona y creo que cuando él pueda hacer ese proceso mental va a ser también bastante complicado psicológicamente, dentro de lo que es un cuadro que yo no puedo diagnosticar de depresión, pero sí muy cercano con estos pensamientos suicidas".

La caza y el acceso a las armas

En cuanto a la supuesta participación del adolescente de caza de animales, indicó que la familia solamente lo llevó una vez y que "a él no le había gustado", y que por eso, "nunca más volvieron a llevarlo". "No es que el nene tenía trato habitual con las armas. Para nada, eso lo descartamos de llano. De hecho en su casa no había armas. En la casa paterna tampoco. Por eso surge la hipótesis de que posiblemente era un arma del abuelo", puntualizó.

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