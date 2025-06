El piloto que destruyó a Colapinto por una polémica maniobra: "Me arruina"

El comentario no pasó desapercibido y remite directamente al conflicto que protagonizó en 2022, cuando Alpine lo anunció como piloto oficial sin su consentimiento, tras la salida de Fernando Alonso rumbo a Aston Martin. Piastri, que por entonces era piloto de reserva, desmintió públicamente a la escudería francesa a través de sus redes sociales. "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año", escribió en aquel momento, desatando un escándalo mediático y contractual.