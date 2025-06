Yanina Latorre reveló lo más grave que hizo Wanda Nara en plena guerra con Mauro Icardi por sus hijas

Según trascendió, la mediática entró en crisis al enterarse de que Mauro Icardi la esperaba en el estacionamiento para llevarse a las chicas. Wanda no paraba de llorar y las chicas, al ver a su mamá en ese estado, no querían irse con su padre y hacerle más daño, detallaron fuentes cercanas. Incluso, se habló de que la empresaria corría riesgo de ser detenida si no accedía a cumplir con la orden judicial. Finalmente, luego de una extensa negociación, las niñas subieron al auto de su padre para pasar unos días en su casa (deben regresar al Chateau el 4 de julio).