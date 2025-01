Patricia Scheuer amplió su declaración en la causa por atropellar y matar a un turista: qué dijo

A una semana del caso, la actriz y empresaria pidió ampliar su indagatoria y este jueves, ante el juez y la fiscal de la causa, decidió responder preguntas y dar mayores precisiones de lo que pasó el 1 de enero en Recoleta.

Acerca de su primera declaración, la misma fue llevada a cabo vía Zoom y allí la acusada no aceptó preguntas, sino que solo dijo que no recordaba lo que pasó porque se había desvanecido.

“Había pocos autos, recuerdo que vi el Museo de Bellas Artes, y después no puedo recordar absolutamente nada. Lo siguiente es que escucho como un estruendo. No se si pisé yo el freno o se paró el auto, no lo puedo saber con certeza. Cuando vuelvo sobre mí, veo el airbag, y humo o polvo, y no se si bajé la ventanilla o bajé del auto y una persona me dijo que había una persona abajo del auto y vi el desastre”, dijo la actriz.

Días después del accidente se dio a conocer el video que muestra cuando Scheuer, a bordo de una camioneta Nissan Kicks, atropelló a una pareja de turistas brasileños en Avenida del Libertador y Alvear.

En las imágenes se muestra cuando la empresaria pierde el control en la avenida, se sube al cordón y embiste a Amorín Junior y a Cleusa Adriana Nunes Pombo, quienes fueron arrastrados varios metros hasta que la camioneta frenó en la esquina siguiente.

Scheuer “sufrió una pérdida absoluta y total de su conciencia desde el Museo de Bellas Artes hasta que su auto se detuvo en la intersección de Alvear y Libertador luego de arrollar a los dos peatones”, planteó el defensor Alfredo Huber en un escrito.

Cómo sigue el estado de salud de la mujer atropellada

Por el accidente el hombre falleció, mientras que la mujer continúa internada en estado crítico en el Hospital Fernández.

Los médicos informaron que la mujer sufrió un trauma cerrado de tórax y craneoencefálico, múltiples fracturas costales y en la clavícula izquierda con hemotórax izquierdo laminar. También una contusión hemorrágica temporal derecha con hemorragia subaracnoidea traumática.