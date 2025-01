Liberaron a Patricia Scheuer, la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta

En A24 dieron detalles de la causa, la cual está caratulada como “Homicidio Culposo”. Ya había sufrido un incidente en su casa, pero no le diagnosticaron nada. Ahora la Justicia se enfoca en la histórica clínica de Scheuer.

El tribunal le puso la condición de no manejar y de presentarse periódicamente en la comisaría. Además, al no contar con antecedentes penales y no haber registrado alcoholemia positiva, le sumaron puntos a favor para recuperar la libertad.

El trágico hecho ocurrió este miércoles a la mañana, cuando Scheuer perdió el control de su camioneta y embistió a una pareja de brasileños que se encontraban en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Alvear. El hombre murió en el acto mientras que la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández y permanece en estado reservado.

Patricia Scheuer sólo hizo un descargo y se negó a responder preguntas en su indagatoria ante la Justicia. En tanto, la investigación sigue abierta y se buscan antecedentes de posibles accidentes anteriores que pudieran complicar la situación de la mujer.

Los testigos destacaron que el vehículo no intentó frenar

Según los testigos que se encontraban en la escena, Scheuer habría querido doblar para tomar Avenida Alvear y en una maniobra muy violenta terminó subiéndose a la plazoleta, embistió un semáforo peatonal y atropelló al hombre y a la mujer que estaban esperando para cruzar.

Varias personas que estaban en el lugar comentaron que tras el accidente la conductora se bajó del auto por sus propios medios y le pidió a la policía que le practique el examen de alcoholemia correspondiente.

Más tarde, la detenida fue llevada a la Oficina de Control (OCI) para ser entrevistada por un médico forense quien realizó los peritajes pertinentes y después fue alojada en una alcaldía de mujeres.