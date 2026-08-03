Se supo qué decía el mensaje de la hija del femicida que asesinó a su ex: "Tenés que pagar las..."

Tras confirmar la muerte de la mujer, los efectivos realizaron el correspondiente operativo de preservación del lugar para permitir el trabajo de los peritos y reunir todas las pruebas necesarias para la investigación. Paralelamente, la causa quedó en manos de la Justicia, que inició las actuaciones para reconstruir la secuencia de los hechos.

La noticia generó un fuerte impacto entre los vecinos, quienes manifestaron su consternación por un episodio que volvió a enlutar a la provincia. En pocas horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida para la víctima y de pedidos para que el caso sea esclarecido.

Sin embargo, en medio de ese escenario de profundo dolor apareció una publicación que rápidamente se volvió viral.

La hija del acusado decidió utilizar sus redes sociales para compartir el drama que atraviesa su familia desde que se conoció el crimen. Lejos de intentar justificar lo sucedido, eligió expresar el enorme sufrimiento que siente y, al mismo tiempo, dejó en claro cuál es su postura frente a la causa judicial.

"Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias", escribió dirigiéndose a su padre, en una de las frases que mayor repercusión generó entre quienes siguieron el caso.

La contundencia de esas palabras llamó especialmente la atención porque reflejan el difícil equilibrio que muchas personas enfrentan cuando un familiar queda involucrado en un delito de semejante gravedad.

En el mismo mensaje también dejó ver la incredulidad que todavía la invade frente a lo ocurrido.

"Mi vida, te amo yo, pero ¿qué locura te pasó por la cabeza, pa?", expresó con evidente angustia.

La publicación no tardó en viralizarse. Miles de usuarios compartieron el texto y dejaron comentarios resaltando el valor que implicó para la joven reconocer públicamente que el vínculo afectivo con su padre no modifica la necesidad de que la Justicia actúe.

Muchos interpretaron su descargo como un intento de transmitir un mensaje claro: el cariño hacia un ser querido no puede convertirse en una justificación frente a un hecho tan grave.

Al mismo tiempo, el posteo también puso de manifiesto otra realidad que suele permanecer invisibilizada en este tipo de casos: el sufrimiento que atraviesan los familiares del agresor, quienes también deben afrontar el impacto emocional de una tragedia inesperada.

En otro tramo de su publicación, la joven realizó un pedido especial dirigido a quienes comentaban el caso en internet.

Solicitó que exista respeto hacia ambas familias, remarcando que todas las personas involucradas atraviesan un momento extremadamente doloroso.

"Quisiera que respeten un poco a las dos familias. Y no es por defender lo indefendible", escribió.

Con esa frase buscó dejar en claro que sus palabras no representaban una defensa del acusado, sino simplemente una expresión del sufrimiento que viven quienes quedaron atravesados por la tragedia.

Luego agregó que el dolor golpea de distintas maneras a todos los integrantes de ambas familias.

Según expresó, el impacto resulta especialmente profundo para las hijas, quienes deben convivir con una pérdida irreparable y con las consecuencias que deja un hecho de semejante magnitud.

En ese sentido manifestó:

"Las dos familias estamos pasando un dolor grandísimo, y más por las hijas, que nos duele por Gemma y por nuestro papá".

Sus palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como un intento de humanizar una situación extremadamente compleja, donde conviven el duelo por la víctima y el derrumbe emocional provocado por las acciones del acusado.

Pero uno de los momentos más emotivos del mensaje llegó cuando decidió dedicar unas últimas palabras a Gemma Giselle Álvarez, con quien mantenía una relación cercana.

En un texto cargado de afecto, recordó a la mujer con profundo cariño y expresó el dolor que siente por su muerte.

"A pesar de todo, te amo para siempre, mi vida", escribió.

Luego continuó con una despedida que conmovió a miles de personas.

"Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotros. Espero que ahora descanses en paz".

Finalmente, también envió un mensaje de apoyo para los seres queridos de la víctima.

"Gemma de mi corazón, siempre estarás en mí. Mandá mucha fuerza a tu familia y principalmente al amor de tu vida, Luchi".

La publicación terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos relacionados con el caso y abrió un amplio debate en redes sociales.

Numerosos usuarios coincidieron en destacar la enorme carga emocional del texto y remarcaron que la joven logró expresar un sentimiento que muchas veces permanece silenciado cuando un integrante de una familia es acusado de un crimen.

Especialistas en violencia de género sostienen desde hace años que los femicidios no solo destruyen la vida de la víctima, sino que generan profundas consecuencias psicológicas y sociales en todos los círculos familiares involucrados.

En estos casos, hijos, padres, hermanos y demás allegados suelen enfrentar una combinación de duelo, culpa, enojo, desconcierto y exposición pública que puede prolongarse durante años.

Por esa razón, distintos usuarios también respaldaron el pedido de respeto realizado por la joven, aunque aclarando que ese acompañamiento no implica minimizar la gravedad del crimen ni apartar el foco principal: la búsqueda de justicia para la víctima.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando bajo la órbita judicial.

Los investigadores trabajan sobre distintos elementos probatorios reunidos durante las primeras horas posteriores al hecho con el objetivo de reconstruir con precisión cómo ocurrió el ataque.

Las pericias, las declaraciones testimoniales y los informes técnicos serán determinantes para establecer cada circunstancia del caso y avanzar con el proceso penal correspondiente.

En paralelo, familiares y allegados de Gemma Giselle Álvarez continúan reclamando que el crimen sea esclarecido y que el responsable reciba la pena que establezca la ley.

El femicidio volvió a generar una fuerte repercusión social en San Juan y reavivó el reclamo por políticas eficaces de prevención de la violencia de género, además de mecanismos de protección para las mujeres que atraviesan situaciones de riesgo.

En medio de ese escenario de dolor, el mensaje publicado por la hija del acusado quedó como uno de los testimonios más impactantes surgidos tras la tragedia. Sus palabras reflejan el drama de una familia quebrada por un crimen irreversible, donde el afecto hacia un padre convive con la certeza de que debe responder ante la Justicia, mientras otra familia intenta sobreponerse a la pérdida de una mujer cuya muerte dejó una herida imposible de reparar.