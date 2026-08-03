Tragedia total: encontraron muerto a protagonista de una serie que hizo historia en Netflix

“Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak. También recibimos la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, expresaron.

La empresa también recordó a los demás integrantes fallecidos y pidió respeto para sus familias en este difícil momento.

Nirmal Purja, conocido mundialmente como "Nims", había construido una carrera extraordinaria. Exmilitar del Ejército Británico, dejó las fuerzas armadas en 2019 para dedicarse por completo al montañismo extremo. Ese mismo año logró una hazaña considerada imposible: escaló las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y seis días, pulverizando todos los récords.

Su historia dio la vuelta al mundo y quedó inmortalizada en el documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, una producción que se convirtió en un éxito internacional y lo transformó en una de las figuras más reconocidas del alpinismo moderno.

Además de sus expediciones, Purja fundó Elite Himalayan Adventures, empresa dedicada a organizar ascensos de alta montaña, y se desempeñaba como conferencista motivacional.

Sin embargo, sus últimos años también estuvieron marcados por la polémica. Dos mujeres del ambiente del montañismo lo acusaron públicamente de conductas inapropiadas.

Una de ellas fue Lotta Hintsa, ex Miss Finlandia y escaladora, quien aseguró que el alpinista la había besado sin su consentimiento y realizado insinuaciones sexuales durante una reunión en Katmandú. La segunda denuncia fue presentada por April Leonardo, médica y montañista estadounidense, quien afirmó haber sufrido acoso sexual y tocamientos indebidos durante una expedición al K2.

Purja negó todas las acusaciones a través de sus abogados, calificándolas como "falsas y difamatorias". Aun así, las denuncias provocaron la pérdida de importantes patrocinadores y abrieron un fuerte debate dentro del mundo del montañismo sobre el abuso y la violencia contra las mujeres.