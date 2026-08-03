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Tragedia total: encontraron muerto a protagonista de una serie que hizo historia en Netflix

Desesperada búsqueda y el peor final: murió la estrella de Netflix, enterate.

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Fotomontaje modificado con IA

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El mundo del alpinismo está de luto. Tras tres días de intensa búsqueda, se confirmó la muerte de Nirmal Purja, el legendario montañista nepalí de 43 años que alcanzó fama mundial por protagonizar el documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible. El escalador quedó atrapado por una avalancha mientras lideraba una expedición en Broad Peak, una de las montañas más peligrosas del planeta, ubicada en la cordillera del Karakórum, en Pakistán.

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La tragedia ocurrió el 30 de julio, cuando una avalancha sorprendió a un grupo de diez montañistas que ascendía la cumbre. Desde ese momento se perdió toda comunicación con la expedición y comenzó un operativo contrarreloj que mantuvo en vilo a la comunidad internacional.

Las tareas de rescate incluyeron sobrevuelos en helicóptero, pero las condiciones climáticas extremas y el riesgo constante de nuevas avalanchas obligaron a suspender varias veces la búsqueda. Un día después del accidente se confirmó la muerte de cuatro integrantes de la expedición, aunque solo pudieron recuperarse algunos cuerpos. Finalmente, luego de retomar el operativo, las autoridades confirmaron la peor noticia: no hubo sobrevivientes.

La noticia fue anunciada por Elite Exped, la empresa fundada por el propio Purja, mediante un emotivo comunicado publicado en redes sociales.

“Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak. También recibimos la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, expresaron.

La empresa también recordó a los demás integrantes fallecidos y pidió respeto para sus familias en este difícil momento.

Nirmal Purja, conocido mundialmente como "Nims", había construido una carrera extraordinaria. Exmilitar del Ejército Británico, dejó las fuerzas armadas en 2019 para dedicarse por completo al montañismo extremo. Ese mismo año logró una hazaña considerada imposible: escaló las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y seis días, pulverizando todos los récords.

Su historia dio la vuelta al mundo y quedó inmortalizada en el documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, una producción que se convirtió en un éxito internacional y lo transformó en una de las figuras más reconocidas del alpinismo moderno.

Además de sus expediciones, Purja fundó Elite Himalayan Adventures, empresa dedicada a organizar ascensos de alta montaña, y se desempeñaba como conferencista motivacional.

Sin embargo, sus últimos años también estuvieron marcados por la polémica. Dos mujeres del ambiente del montañismo lo acusaron públicamente de conductas inapropiadas.

Una de ellas fue Lotta Hintsa, ex Miss Finlandia y escaladora, quien aseguró que el alpinista la había besado sin su consentimiento y realizado insinuaciones sexuales durante una reunión en Katmandú. La segunda denuncia fue presentada por April Leonardo, médica y montañista estadounidense, quien afirmó haber sufrido acoso sexual y tocamientos indebidos durante una expedición al K2.

Purja negó todas las acusaciones a través de sus abogados, calificándolas como "falsas y difamatorias". Aun así, las denuncias provocaron la pérdida de importantes patrocinadores y abrieron un fuerte debate dentro del mundo del montañismo sobre el abuso y la violencia contra las mujeres.

En pocas palabras

  • Muerte de Nirmal Purja: El reconocido alpinista nepalí falleció tras una avalancha en Broad Peak, Pakistán.
  • Última expedición: Purja lideraba una expedición de diez personas cuando fueron sorprendidos por el alud; no hubo sobrevivientes.
  • Reconocimiento y controversias: Famoso por escalar los 14 ochomiles en tiempo récord, también enfrentó acusaciones de acoso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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