Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear

Entrevías combinó thriller, drama y acción en una misma historia. Esta combinación permitió que la ficción no dependiera exclusivamente de las escenas de acción.

La química entre José Coronado y Luis Zahera fue, por ese motivo, uno de los elementos que más peso tuvo en la dinámica de la ficción.

Tirso aportó una mirada más seria y rígida. Ezequiel introdujo una perspectiva más impredecible. Y los demás personajes permitieron ampliar los conflictos que se desarrollaron alrededor de ellos.

José Coronado encontró uno de sus personajes más complejos

José Coronado interpretó a Tirso Abantos, un personaje que estuvo lejos de responder al modelo tradicional del héroe.

El protagonista fue presentado como un hombre marcado por su pasado, con una personalidad fuerte y un código moral muy definido. Sin embargo, también mostró vulnerabilidades y contradicciones que permitieron conocer otras facetas del personaje.

Tirso no necesitó explicar constantemente lo que sentía. En muchos momentos, sus silencios, sus gestos y sus reacciones permitieron comprender el conflicto interno que atravesaba.

Esa combinación entre dureza y vulnerabilidad hizo que el personaje tuviera una evolución importante a medida que avanzaron los episodios.

Luis Zahera aportó una personalidad completamente diferente

Luis Zahera interpretó a Ezequiel Fandiño, un policía cuya personalidad contrastó permanentemente con la de Tirso.

Ezequiel apareció como un personaje impredecible, carismático y dispuesto a utilizar métodos poco convencionales para conseguir sus objetivos. Esa forma de actuar lo convirtió en una pieza especialmente llamativa dentro de la ficción.

La interpretación de Zahera aportó un tono diferente a la serie. Mientras Tirso estuvo asociado con la disciplina, la rigidez y una determinada idea del orden, Ezequiel se movió con mayor libertad dentro de situaciones que exigían improvisación.

Ese contraste terminó convirtiéndose en uno de los principales motores narrativos.

Cuántos episodios tiene Entrevías en Netflix

La ficción alcanzó cuatro temporadas y 32 episodios, una extensión que permitió desarrollar tanto la trama principal como la evolución de sus personajes.

Los capítulos tuvieron una duración promedio cercana a los 50 minutos, por lo que la serie ofreció una cantidad considerable de contenido para quienes buscan una producción que pueda sostener una maratón durante varios días.

La estructura permitió que los conflictos se desarrollaran progresivamente y que los personajes adquirieran mayor profundidad.

La combinación que convirtió a la serie en una opción para maratonear

Con 32 episodios distribuidos en cuatro temporadas, Entrevías ofrece una historia suficientemente extensa para quienes buscan una producción que pueda ocupar buena parte de un fin de semana.

José Coronado y Luis Zahera sostienen buena parte de esa propuesta a través de dos personajes que representan formas muy diferentes de afrontar los conflictos.

Por eso, quienes busquen una serie española en Netflix con una historia criminal, personajes complejos y una importante carga dramática encontrarán en Entrevías una producción que reúne esos elementos en una misma propuesta.

Resumen de la primera temporada de Entrevías