José Bianco prendió el ventilador: contó la verdad de su salida de TN y apuntó sin filtro contra sus colegas

Pero lo más explosivo llegó después. Al ser consultado sobre otros canales, Bianco abrió una inesperada guerra con quienes presentan el pronóstico del tiempo en la televisión.

"En C5N no hay ningún meteorólogo", afirmó, antes de mencionar a algunos profesionales que, según él, sí cuentan con la formación adecuada.

Sin embargo, el momento más tenso se produjo cuando habló de Daniel Roggiano, una de las caras históricas del pronóstico en Telefe.

"No, Roggiano no es meteorólogo. No les conviene decir que no son meteorólogos. En Telefe no hay ninguno", disparó. Lejos de bajar el tono, Bianco sostuvo que muchas personas creen que quienes aparecen en pantalla son especialistas, cuando, según su visión, no lo son.

"No me quiero poner en policía, pero un poco me da bronca que la gente crea que son meteorólogos porque inventan pronósticos", lanzó, alimentando aún más la polémica.

El ex TN incluso fue más allá y aseguró que esta situación perjudica a quienes sí estudiaron la carrera. "Le hacen mal a la profesión", sostuvo, al tiempo que lamentó que actualmente no exista una legislación que limite quién puede presentarse públicamente como meteorólogo.