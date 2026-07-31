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José Bianco prendió el ventilador: contó la verdad de su salida de TN y apuntó sin filtro contra sus colegas

José Bianco explotó tras irse de TN: contó la verdad de su salida del canal y destrozó a los "meteorólogos" de la TV. Enterate.

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Foto intervenida con IA

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La salida de José Bianco de TN sigue generando repercusiones, pero ahora el reconocido especialista fue mucho más allá y desató una verdadera tormenta en la televisión argentina. Tras abandonar el canal donde trabajó durante años, el meteorólogo rompió el silencio y lanzó durísimas acusaciones contra colegas de otros medios, a quienes cuestionó por ejercer el rol sin contar, según él, con la formación profesional correspondiente.

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Todo ocurrió durante una transmisión de streaming, donde Bianco respondió preguntas de sus seguidores y terminó revelando los motivos de su sorpresiva salida de TN.

"Chicos, me fui de TN porque me cansé. ¡Me cansé!", lanzó sin vueltas. Luego aclaró que no tiene conflictos con quienes continúan trabajando en la señal, aunque sí apuntó directamente contra parte de la conducción del canal.

"Tengo la mejor con los chicos que siguen saliendo al aire. Me cansé de un par de jefes nada más. Me cansé de ellos y me fui", aseguró.

Pero lo más explosivo llegó después. Al ser consultado sobre otros canales, Bianco abrió una inesperada guerra con quienes presentan el pronóstico del tiempo en la televisión.

"En C5N no hay ningún meteorólogo", afirmó, antes de mencionar a algunos profesionales que, según él, sí cuentan con la formación adecuada.

Sin embargo, el momento más tenso se produjo cuando habló de Daniel Roggiano, una de las caras históricas del pronóstico en Telefe.

"No, Roggiano no es meteorólogo. No les conviene decir que no son meteorólogos. En Telefe no hay ninguno", disparó. Lejos de bajar el tono, Bianco sostuvo que muchas personas creen que quienes aparecen en pantalla son especialistas, cuando, según su visión, no lo son.

"No me quiero poner en policía, pero un poco me da bronca que la gente crea que son meteorólogos porque inventan pronósticos", lanzó, alimentando aún más la polémica.

El ex TN incluso fue más allá y aseguró que esta situación perjudica a quienes sí estudiaron la carrera. "Le hacen mal a la profesión", sostuvo, al tiempo que lamentó que actualmente no exista una legislación que limite quién puede presentarse públicamente como meteorólogo.

En pocas palabras

  • Bianco abandonó TN: El meteorólogo renunció por
Resumen generado por Thinkindot AI
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