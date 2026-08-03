Caos en Panamericana: intentó cruzar a pie y desató una tragedia

El Renault Logan era conducido por un hombre de 76 años, quien viajaba acompañado por otra persona de 35. Por el momento, no se informó que los ocupantes del automóvil hayan sufrido lesiones.

Luego del atropello, el vehículo quedó detenido sobre la traza y el conductor permaneció en el lugar a disposición de las autoridades.

La víctima murió después de ser hospitalizada

Personal médico asistió a la mujer en la autopista y dispuso su traslado inmediato al hospital. Ingresó con lesiones graves y quedó bajo atención de los profesionales, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

Por disposición judicial, los investigadores ordenaron las medidas necesarias para determinar con precisión la mecánica del atropello. También se buscarán cámaras de seguridad y registros de tránsito que permitan reconstruir los segundos previos al impacto.

Tres carriles cerrados y más de 10 kilómetros de demora

El accidente provocó un fuerte congestionamiento en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Tres carriles quedaron obstruidos mientras trabajaban efectivos policiales, personal de Autopistas del Sol y los servicios de emergencia.

La preservación del lugar se extendió durante varias horas para permitir la realización de las pericias. Como consecuencia, se formaron filas de vehículos de más de diez kilómetros, con circulación a muy baja velocidad desde distintos sectores del Acceso Norte.

La congestión afectó especialmente a quienes se dirigían hacia la Capital Federal durante la mañana. Cerca de las 9 comenzaron a liberarse progresivamente los carriles, aunque las demoras continuaron mientras se normalizaba el tránsito.

La Justicia investiga el atropello

En el hecho intervino personal de la Comisaría 3ª de San Isidro y la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne. La causa se inició inicialmente bajo la calificación de lesiones culposas, pero deberá ser modificada tras la confirmación del fallecimiento de la mujer.

La Policía Científica realizó pericias sobre el automóvil y en el sector donde ocurrió el impacto. También se prevé tomar declaración al conductor y a su acompañante, además de buscar posibles testigos.