Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película y es tendencia en el fin de semana

Ese punto de partida permite que Pablo Trapero construya una historia en la que los accidentes de tránsito se convierten en el escenario de un negocio clandestino.

El relato no necesita apoyarse en grandes escenas de acción para sostener la tensión. La amenaza aparece en las relaciones entre los personajes, en los intereses económicos que atraviesan cada situación y en la sensación permanente de que los protagonistas están cada vez más cerca de un lugar del que será difícil salir.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un accidente de tránsito cruza los destinos de una apasionada médica que lucha por salvar vidas y un locuaz abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias".

Ricardo Darín brilla en Netflix con Carancho

El protagonista es Héctor Sosa, interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un abogado que perdió su matrícula y que encontró una manera de sobrevivir trabajando para una organización ilegal conocida como “carancho”.

La tarea de esta organización consiste en captar víctimas de accidentes de tránsito para iniciar demandas judiciales y conseguir beneficios económicos.

Sosa conoce los mecanismos del sistema y se mueve dentro de ese ambiente con una mezcla de experiencia, necesidad y ambición. Su situación personal también resulta determinante para entender por qué continúa vinculado con una actividad que lo coloca constantemente al límite de la legalidad.

El personaje queda así en una posición compleja. Por un lado, forma parte de una estructura que se aprovecha de personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Por otro, también intenta encontrar una salida dentro de un mundo que parece tener reglas propias. Esa contradicción se convierte en uno de los principales motores del relato.

Martina Gusmán interpreta a una médica que vive al límite

La otra figura central de la película es Luján, interpretada por Martina Gusmán. Su personaje trabaja como médica de emergencias en el servicio de ambulancias. Su rutina transcurre entre accidentes, personas heridas y situaciones que requieren respuestas inmediatas.

Luján enfrenta diariamente un fuerte desgaste físico y emocional. Su trabajo la coloca en contacto permanente con las consecuencias de los accidentes de tránsito y con personas que atraviesan momentos críticos. Es justamente en ese contexto donde conoce a Sosa.

El encuentro entre ambos modifica la trayectoria de los dos. Lo que comienza como una relación marcada por la atracción pronto queda atravesado por la desconfianza, las diferencias y el ambiente de violencia en el que se encuentran.

La película desarrolla así un vínculo sentimental que nunca consigue separarse completamente del conflicto central.

El elenco principal de Carancho con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Una película argentina que vuelve a encontrar público en Netflix

El regreso de Carancho al centro de la conversación demuestra también cómo las plataformas pueden volver a poner en circulación películas estrenadas muchos años atrás.

Con sus 106 minutos de duración, Carancho propone una historia compacta, directa y marcada por una tensión que crece a medida que Sosa y Luján quedan cada vez más involucrados.

Su salida próxima del catálogo de Netflix será, entonces, una nueva oportunidad para quienes todavía no la vieron y para quienes quieran volver a encontrarse con una de las producciones más reconocidas de la filmografía de Ricardo Darín.

Mirá el tráiler de Carancho