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Salió a trabajar y apareció asesinada: los detalles del macabro hallazgo y la prueba clave

Milagros Cabrera era buscada desde el viernes por la noche. Su cuerpo apareció en un terreno baldío y el principal acusado quedó detenido luego de que los investigadores encontraran su teléfono junto a la víctima.

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Salió a trabajar

Salió a trabajar, desapareció y la encontraron asesinada: los detalles del macabro hallazgo

La búsqueda de Milagros Cabrera, una joven de 30 años que había desaparecido el viernes por la noche en Pilar, terminó de la peor manera, cuando su cuerpo fue hallado en un terreno baldío. Por el crimen fue detenido Luis César Navarro, un hombre de 36 años y ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo celular fue encontrado en la escena del hecho.

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La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Grosso, cerca de las 21 horas del viernes con destino a su trabajo en la localidad de Matheu. Como dejó de responder los llamados y nunca llegó a destino, su familia realizó una denuncia por averiguación de paradero e inició una intensa búsqueda.

El hallazgo ocurrió en un predio vallado ubicado sobre la Ruta 25, entre las calles Rawson e Ibarra. Fueron su hermano y su expareja quienes encontraron el cuerpo de Milagros.

La joven estaba a unos 60 metros de una parada de colectivos, vestía la misma ropa con la que había salido de su casa y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar efectivos de la Sub DDI de Pilar, la Estación de Policía Departamental y personal del gabinete técnico de la Comisaría 6ª de Villa Rosa, que comenzó con las primeras pericias para reconstruir los movimientos de la víctima mediante cámaras de seguridad y testimonios.

El principal sospechoso es un ex penitenciario

La investigación, encabezada por el fiscal Andrés Quintana, permitió identificar rápidamente a Luis César Navarro, de 36 años, como principal sospechoso del crimen.

Durante un allanamiento de urgencia realizado en su vivienda de Villa Rosa, los investigadores encontraron al hombre con escoriaciones visibles en el cuello y la nuca.

Según los peritos, esas lesiones serían compatibles con un forcejeo y podrían corresponder a heridas defensivas provocadas por la víctima durante el ataque.

La falsa denuncia que terminó incriminándolo

Horas antes de ser detenido, Navarro se había presentado en una dependencia policial para denunciar que había sido víctima de un robo.

De acuerdo con su versión, dos personas lo habían golpeado en la cabeza para sustraerle el teléfono celular. Sin embargo, la investigación dio un giro cuando los peritos encontraron ese mismo celular en el lugar donde apareció el cuerpo de Milagros Cabrera. El hallazgo derrumbó por completo su coartada y derivó en su inmediata detención.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, que la caratuló provisoriamente como homicidio.

Ahora, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias forenses para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen, establecer el móvil del asesinato y confirmar si existía algún vínculo previo entre el detenido y la víctima.

En pocas palabras

  • Hallazgo del cuerpo: El cadáver de Milagros Cabrera fue encontrado en un terreno baldío de Pilar, tras estar desaparecida desde el viernes.
  • Detención del ex penitenciario: Luis César Navarro, expolicía, fue detenido al hallarse su teléfono junto a la víctima y presentar lesiones compatibles con un forcejeo.
  • Falsa denuncia: Navarro se presentó a denunciar un robo de su celular, pero su coartada se desmoronó al encontrar el dispositivo en la escena del crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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