Salió a trabajar y apareció asesinada: los detalles del macabro hallazgo y la prueba clave

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar efectivos de la Sub DDI de Pilar, la Estación de Policía Departamental y personal del gabinete técnico de la Comisaría 6ª de Villa Rosa, que comenzó con las primeras pericias para reconstruir los movimientos de la víctima mediante cámaras de seguridad y testimonios.

El principal sospechoso es un ex penitenciario

La investigación, encabezada por el fiscal Andrés Quintana, permitió identificar rápidamente a Luis César Navarro, de 36 años, como principal sospechoso del crimen.

Durante un allanamiento de urgencia realizado en su vivienda de Villa Rosa, los investigadores encontraron al hombre con escoriaciones visibles en el cuello y la nuca.

Según los peritos, esas lesiones serían compatibles con un forcejeo y podrían corresponder a heridas defensivas provocadas por la víctima durante el ataque.

La falsa denuncia que terminó incriminándolo

Horas antes de ser detenido, Navarro se había presentado en una dependencia policial para denunciar que había sido víctima de un robo.

De acuerdo con su versión, dos personas lo habían golpeado en la cabeza para sustraerle el teléfono celular. Sin embargo, la investigación dio un giro cuando los peritos encontraron ese mismo celular en el lugar donde apareció el cuerpo de Milagros Cabrera. El hallazgo derrumbó por completo su coartada y derivó en su inmediata detención.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, que la caratuló provisoriamente como homicidio.

Ahora, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias forenses para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen, establecer el móvil del asesinato y confirmar si existía algún vínculo previo entre el detenido y la víctima.