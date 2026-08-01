José Coronado arrasa en Netflix con su nuevo thriller y es la película española más vista de 2026

El reencuentro entre padre e hija comenzará marcado por la incomodidad. Sin embargo, la tensión irá creciendo a medida que Ruth observe determinadas actitudes de Martín y empiece a preguntarse qué hay detrás de su transformación.

La principal sospecha aparecerá entonces de manera inevitable: Ruth comenzará a cuestionar si su propio padre podría tener alguna relación con la muerte de su madre. A partir de ese momento, Los creyentes transformará una situación familiar en un escenario de incertidumbre. Cada conversación podrá adquirir un nuevo significado y cada indicio abrirá una pregunta diferente.

Según el propio resumen oficial de Netflix: "Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió".

José Coronado vuelve a Netflix y arrasa con Los creyentes

La llegada de esta producción también permitirá volver a ver a José Coronado en un registro asociado a varios de sus trabajos más reconocidos de los últimos años.

El actor español se consolidó como una presencia habitual en producciones de misterio, drama y suspenso. En Los creyentes, volverá a interpretar a un personaje rodeado de secretos y marcado por una ambigüedad que será fundamental para el desarrollo de la historia.

Martín no será presentado simplemente como una figura amenazante. Su comportamiento estará relacionado con sus obsesiones y con las teorías conspirativas que dominarán buena parte de su vida después de la jubilación.

Esa característica hará que Ruth tenga dificultades para distinguir entre las ideas de su padre, sus cambios personales y aquello que podría estar relacionado con la muerte de su madre.

Una película corta que apuesta por mantener la tensión

Otro de los aspectos que destaca de la producción es su duración. Los creyentes tiene una extensión menor a las dos horas, por lo que presenta su misterio dentro de un formato relativamente compacto.

La película no necesita extenderse durante varias horas para plantear el conflicto. La historia comienza con el regreso de Ruth después de la muerte de su madre y, desde allí, concentra el relato alrededor del vínculo con Martín.

En este tipo de historias, cada dato puede cambiar la interpretación de lo ocurrido anteriormente. Por eso, la película construirá su tensión alrededor de la incertidumbre más que de la acción.

La propuesta también permitirá que el espectador acompañe a Ruth en su búsqueda de respuestas. Cuanto más intenta comprender el comportamiento de su padre, más interrogantes aparecen.

El elenco principal de Los creyentes con José Coronado

Jose Coronado

Stéphanie Magnin

Alberto Olmo

Mabel Del Pozo

Fanny Gautier

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix