Una beba de 8 meses fue brutalmente asesinada: el terrible crimen que estremeció a todo un barrio

Las llamas se propagaron rápidamente a las casas linderas, generando pánico entre los vecinos y obligando a la intervención inmediata de varias dotaciones de bomberos voluntarios.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo cerrojo para impedir que la mujer escapara del barrio. Finalmente, fue interceptada y detenida a pocas cuadras del lugar.

La rápida intervención de bomberos y policías

El incendio generó una columna de humo visible a gran distancia y obligó a evacuar de urgencia a las familias de las casas cercanas.

Tras más de una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera a toda la manzana. Sin embargo, las llamas causaron importantes daños materiales en la vivienda donde ocurrió el crimen y en al menos dos casas contiguas.

Fuentes del cuartel local señalaron que el foco ígneo fue intencional y que se inició en el interior del domicilio de la imputada. Esto refuerza la hipótesis de los investigadores de que el incendio fue una maniobra deliberada para borrar rastros de lo sucedido.

Los cargos y la investigación judicial contra la mamá de la beba

La madre de la pequeña quedó detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, una figura que prevé pena de prisión perpetua, e incendio intencional.

La causa está a cargo de la fiscalía de turno de Avellaneda, que ya ordenó diversas medidas de prueba, incluyendo pericias forenses, psicológicas y psiquiátricas para determinar si la acusada comprende la gravedad de sus actos.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre el padre de la víctima ni sobre el entorno familiar. Tampoco se informó si la mujer contaba con antecedentes de violencia o problemas de salud mental.

Testimonios de vecinos

Los vecinos del pasillo y de la cuadra coincidieron en que la situación fue caótica y aterradora. “Primero vimos humo saliendo por la ventana y escuchamos gritos. Después, cuando llegó la Policía, nos enteramos de lo que había pasado con la bebé. No lo podíamos creer”, relató una vecina que vive a pocos metros de la vivienda.

Otro testigo contó que “el fuego avanzaba rápido y no sabíamos si adentro había más personas. Fue desesperante”.

Hipótesis sobre el motivo

La Justicia aún no ha establecido un móvil claro para el crimen. No se descarta que existieran conflictos personales, problemas emocionales o situaciones de violencia previa en el ámbito familiar.

Los investigadores también analizan la posibilidad de que la acusada hubiera tenido intenciones premeditadas y planificara tanto el ataque como el incendio posterior.

En las próximas horas, la acusada será indagada por la fiscalía. Allí podrá prestar declaración o abstenerse de hacerlo.

Mientras tanto, peritos especializados trabajarán sobre los restos de la vivienda incendiada para recolectar evidencia que permita reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

El resultado de la autopsia será clave para confirmar las causas y el mecanismo de la muerte de la beba.