Una beba de 8 meses fue brutalmente asesinada: el terrible crimen que estremeció a todo un barrio

Una profunda conmoción atraviesa una localidad bonaerense luego de que una mujer fuera detenida acusada de matar a su hija de ocho meses y prender fuego su casa en un presunto intento de ocultar las pruebas.
La pequeña murió en un hecho que conmocionó a todo un barrio y derivó en un incendio que afectó a varias viviendas. La Justicia investiga las circunstancias y el posible móvil del asesino.
Una beba de 8 meses fue brutalmente asesinada: los detalles del terrible crimen. (Foto: Google Maps)
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4200, en la zona de Villa Corina, a pocas cuadras de un comedor comunitario.
De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, la mujer -identificada como Natali- habría ahorcado a la beba y luego la habría golpeado con un ladrillo en la cabeza hasta provocarle la muerte.
Minutos después, según la hipótesis principal de la investigación, incendió la vivienda ubicada en Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, con el objetivo de destruir evidencia y facilitar su huida.
Las llamas se propagaron rápidamente a las casas linderas, generando pánico entre los vecinos y obligando a la intervención inmediata de varias dotaciones de bomberos voluntarios.
En paralelo, la Policía desplegó un operativo cerrojo para impedir que la mujer escapara del barrio. Finalmente, fue interceptada y detenida a pocas cuadras del lugar.
El incendio generó una columna de humo visible a gran distancia y obligó a evacuar de urgencia a las familias de las casas cercanas.
Tras más de una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera a toda la manzana. Sin embargo, las llamas causaron importantes daños materiales en la vivienda donde ocurrió el crimen y en al menos dos casas contiguas.
Fuentes del cuartel local señalaron que el foco ígneo fue intencional y que se inició en el interior del domicilio de la imputada. Esto refuerza la hipótesis de los investigadores de que el incendio fue una maniobra deliberada para borrar rastros de lo sucedido.
La madre de la pequeña quedó detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, una figura que prevé pena de prisión perpetua, e incendio intencional.
La causa está a cargo de la fiscalía de turno de Avellaneda, que ya ordenó diversas medidas de prueba, incluyendo pericias forenses, psicológicas y psiquiátricas para determinar si la acusada comprende la gravedad de sus actos.
Hasta el momento, no trascendieron datos sobre el padre de la víctima ni sobre el entorno familiar. Tampoco se informó si la mujer contaba con antecedentes de violencia o problemas de salud mental.
Los vecinos del pasillo y de la cuadra coincidieron en que la situación fue caótica y aterradora. “Primero vimos humo saliendo por la ventana y escuchamos gritos. Después, cuando llegó la Policía, nos enteramos de lo que había pasado con la bebé. No lo podíamos creer”, relató una vecina que vive a pocos metros de la vivienda.
Otro testigo contó que “el fuego avanzaba rápido y no sabíamos si adentro había más personas. Fue desesperante”.
La Justicia aún no ha establecido un móvil claro para el crimen. No se descarta que existieran conflictos personales, problemas emocionales o situaciones de violencia previa en el ámbito familiar.
Los investigadores también analizan la posibilidad de que la acusada hubiera tenido intenciones premeditadas y planificara tanto el ataque como el incendio posterior.
En las próximas horas, la acusada será indagada por la fiscalía. Allí podrá prestar declaración o abstenerse de hacerlo.
Mientras tanto, peritos especializados trabajarán sobre los restos de la vivienda incendiada para recolectar evidencia que permita reconstruir la secuencia exacta de los hechos.
El resultado de la autopsia será clave para confirmar las causas y el mecanismo de la muerte de la beba.