Crimen en Coghlan: el hallazgo escolar que podría cambiar el caso a 41 años del asesinato

Un nuevo indicio en la causa de Diego Fernández Lima surge de un allanamiento escolar y abre una posible línea clave de investigación.

La investigación por la desaparición y muerte de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años cuyo paradero era desconocido desde 1984, y sus restos fueron hallados en la casa de al lado de donde vivió Gustavo Cerati, sumó un dato inesperado que podría reorientar la causa. Se conoció el boletín escolar de la víctima y un dato llamó la atención.

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati. (Foto: archivo).

La Justicia, en su búsqueda por reconstruir los últimos días de la víctima y su vínculo con el principal sospechoso, allanó el ENET N.º 36 de Saavedra, colegio al que ambos asistieron. Allí se encontraron documentos escolares que, según los investigadores, podrían arrojar luz sobre la relación entre los jóvenes y un posible móvil del crimen.

Durante la diligencia judicial, personal autorizado localizó los boletines de calificaciones de Fernández Lima y de Graf. Para los investigadores, se trata de un material inusual en una causa de homicidio, pero que puede aportar detalles significativos sobre el vínculo entre víctima y acusado.

El contenido de estos documentos son el boletín de Diego Fernández Lima. Está el de 1° año y el de 2°. El detalle que más llamó la atención es que el segundo año figura repetido. Se ve que cursó solamente el 1° trimestre en el año 84, porque después ya desapareció. La fecha de desaparición de Diego, 26 de julio de 1984, coincide con el momento en que dejó de asistir a clases.

Contexto del caso y hallazgo de los restos

Los restos de Fernández Lima fueron encontrados casi 40 años después de su desaparición. El hallazgo se produjo durante trabajos de demolición en una propiedad ubicada en el barrio porteño de Coghlan.

La vivienda lindera a la obra había sido habitada en su momento por el músico Gustavo Cerati, un dato anecdótico que generó impacto mediático pero que, según la investigación, no guarda relación directa con el crimen. Este descubrimiento reactivó el expediente judicial y colocó a Norberto Cristian Graf como único imputado hasta el momento.

El boletín escolar de Graf también fue secuestrado en el allanamiento. Los registros indican que en 1984, mientras Fernández Lima cursaba 2° año, Graf ya estaba en 3°. Un detalle particular llamó la atención de los investigadores. Dos días antes de que desapareciera Diego, Graf se saca un 1 en Historia.

Aunque este dato por sí solo no es prueba de culpabilidad, podría tener relevancia para establecer el contexto personal y emocional de los involucrados en los días previos a la desaparición.

Un pedido exhaustivo de la Justicia

La orden de allanamiento dirigida al ENET N.º 36 fue precisa y amplia. La Justicia solicitó:

  • Listados completos de alumnos de todas las divisiones de los años 1983, 1984 y 1985.
  • Toda la documentación escolar de Diego Fernández Lima y Norberto Cristian Graf.
  • Registros de asistencia de ambos estudiantes desde el 23 de julio hasta el 2 de agosto de 1984.
  • Cualquier justificativo médico que figure en esos registros.

Este trabajo de recolección apunta a construir un mapa detallado de movimientos y presencias en los días críticos del caso.

El frente de la casa de la avenida Congreso donde se halló el cadáver.

Una causa con casi cuatro décadas de misterio

La desaparición de Diego Fernández Lima ocurrió en un contexto social y policial muy distinto al actual. En 1984, los protocolos de búsqueda de menores eran menos sistemáticos y no existían redes sociales ni bases de datos digitales que pudieran haber acelerado la investigación.

El hallazgo en la obra de Coghlan no solo permitió iniciar pericias forenses sobre los restos, sino que abrió la puerta a una revisión completa de los testimonios y registros de la época. La hipótesis central de los investigadores es que el vínculo escolar entre víctima y acusado podría aportar pistas sobre posibles conflictos, amistades o tensiones previas.

El interés por los detalles escolares

En este tipo de investigaciones, los registros escolares pueden aportar más que simples notas. Los investigadores analizan la asistencia, los cambios de división, las repeticiones de año y las posibles justificaciones médicas como indicadores indirectos de problemas personales o familiares.

En el caso de Diego, su repentina ausencia tras el primer trimestre de 1984 coincide plenamente con la fecha de su desaparición, lo que refuerza la relevancia de estos documentos. Aunque este nuevo hallazgo no resuelve el caso por sí solo, la Justicia considera que puede ser clave para establecer un contexto más claro de lo ocurrido en julio de 1984.

Por ahora, la investigación sigue centrada en Norberto Cristian Graf, quien permanece como único imputado. La Fiscalía espera cruzar los datos escolares con testimonios y pericias para definir los próximos pasos judiciales.

