Video | Abandonaron a un bebé de 10 días debajo de un auto con una nota: "Soy de la calle y no tengo nada"

Belén Gutiérrez fue quien le salvó la vida y contó lo que vivió a A24. "Iba a la feria de acá de la zona y cuando llegó a la esquina escucho que un vecino dice que encontraron a un bebé llorando. Corro y una señora tenía mucho miedo de agarrarlo. Pero estaba vivo, estaba bien. Lo amamanté y pedí que llamen a la policía".

Video: el conmovedor testimonio de la mujer que le salvó la vida al bebé

En la bolsa con la que estaba cubierto el bebé había una carta que decía: “Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”.

Al ser consultada por la carta escrita que había en el lugar, Belén reconoció: "No es creíble esa situación. En la carta dice que el bebé nació el 8 de septiembre. Pero el bebé tiene más de 10 días".

El sábado hacía frío y Belén dice que mucha gente se lo quería llevar. Y recuerda el pedido de una mujer que le suplicó: "Mi hija no puede tener hijos, yo se lo quiero llevar".

"Era un montón de gente que quería agarrar al bebé y llevárselo. Le pusimos ropita, llamamos a la policía y ahora el bebé quedó internado en neonatología pero está muy bien de salud", concluyó la mujer que le salvó la vida.