Se supo que Bárbara Lanata recibió un llamado de Wanda Nara: qué le dijo y cómo reaccionó

Así las cosas, este viernes 9 de mayo mientras Marcovecchio charlaba con Intrusos desde el móvil del programa de América TV, la panelista Paula Varela reveló que aquella conversación efectivamente existió.

Embed

"Hablé con Bárbara y le pregunté si es verdad que Wanda se acercó a decirles eso tan tremendo que decía tener tuyo, ese secreto tan maravilloso, y me dijo que sí, que le escribió y que no era nada de lo que ya no se haya podido filtrar o de lo que ya se esté hablando en los medios", le informó la periodista a la abogada de Mauro Icardi que oía atentamente.

Al tiempo que agregó: "No me quiso decir qué realmente, porque quería guardar la privacidad con Wanda, pero me dijo 'nada que no se supiera o se haya dicho'". Fue allí que Elba Marcovecchio respondió serena, descontando que sabía que la mayor de las Nara no tenía información alguna sobre ella.

"Es obvio que no puede tener absolutamente nada. Pero también me parece que no está bien que meta a las chicas en este entuerto", deslizó Marcovecchio y anunció que demandará a Wanda. "Ésta es una cuestión espantosa que dijo sobre mí, con lo cual ya cerré la mediación y accionaré, pero (las hijas de Jorge Lanata) no tienen nada que ver en esto", sentenció firme.

En tanto, frente al comentario de Rodrigo Lussich al recordarle los dichos de Wanda en los que dejó entrever que después que se supiera esa supuesta información se iba a tener que esconder debajo de una piedra, Marcovecchio una vez más fue clara y concisa. "Ese mensaje habla más de ella que de mí", sentenció al tiempo que volvió a remarcar que no es la exmujer de Lanata, como deslizó Wanda, sino que es su viuda y visiblemente molesta aseguró que "es horrible que diga eso".

Elba Marcovecchio lleva a la Justicia a Wanda Nara - captura Intrusos.jpg

Se supo cuál es el oscuro secreto con el que Wanda Nara amenazó a Elba Marcovecchio

A fines de marzo pasado, Wanda Nara hizo un contundente posteo donde amenazó a Elba Marcovecchio y aseguró que tenía un oscuro secreto de ella que podía perjudicarla de la peor manera si salía a la luz.

En medio de las especulaciones acerca de la información que Wanda podía llevar a tener, horas después en Sálvese quien pueda (América TV) la conductora Yanina Latorre le puso fin al misterio y reveló el secreto con la abogada presente en el estudio.

Embed

“A Wanda la habría llamado alguien de la familia de Lanata que sé que ve no te quiere y le habría contado que vos le cortaste la preparaba a su ex mujer y que la necesita por cuestiones de salud”, explicó mencionado a Ángel de Brito como quien transmitió la primicia.

Cómo si eso fuera poco, agregó: “Además, que te habrías mandado un par de tramoyas con la escritura de algunas de las propiedades o cosas de la herencia de Lanata”.

Además, Yanina dejó en claro que la ex en cuestión era Sara Stewart Brown, quien le donó un riñón a Jorge Lanata en 2015 e incluso Wanda hizo mención en su tweet.