Cristina Kirchner le mandó un mensaje a Milei: "Suelte a Friedman y siéntese a administrar el país"

Cristina Kirchner le contestó a Milei: "Si hace 100 años estábamos tan bien, ¿por qué vino el peronismo?"

La expresidenta se refirió durante su clase magistral a las palabras de Milei del viernes pasado en Mendoza e hizo un repaso parte por parte del discurso del jefe de Estado, acompañada por 20 hojas con el desgrabado.

"Tengo cosas que hacer como para escucharlo a Milei, pero soy responsable y estudiosa así que el domingo por la tarde, mientras hacía actividad física, escuché su charla. El discurso me lo hice desgrabar. Se van a dar cuenta de que cuando habla es muy pintoresco y uno termina prestando atención a los gestos y las palabras, y no ponés atención en el contenido", dijo la expresidenta.

Marcó que Milei "usa frases enrevesadas para que todo el mundo piense que sabe un montón y surte efecto. Ha creado una imagen de omnipotencia de saberes. Hazte la fama y échate a dormir...".

Y señaló que a partir del escrito se nota que es "reiterativo". En esa línea, consideró "un fracaso de la educación argentina" porque "si hubiera podido llegar a todos los rincones, no podría venir un lunático a decir cosas que no sucedieron, que son mentira y que no existen".

"Milei, basta de engañar a los pibes. Hace 100 años éramos un desastre. Si estábamos tan bien, ¿por qué crees que vino el peronismo, hermano?. A ver si los gorilas de este país se avivan un poco", marcó la exmandataria.

Asimismo, señaló que "la novedad más gande que trajo estos nueve meses" de gobierno es que "nació la criatura y el padre se dio cuenta de que las ideas que trajo de los austríacos chocaron contra la pared de la Argentina", haciendo una metáfora entre los nueve meses de administración de Milei y un embarazo.

Y continuó: "Su ministro (de Economía, Luis Caputo) dice que no pueden devaluar como pide el FMI porque impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era un fenómeno monetario?".

"Presidente, largue a (Milton) Friedman y cace el manual argentino. Siéntese a administar el país", espetó Cristina.

Además, recordó que en 2008, durante su gestión, logró sortear la crisis económica mundial y "ese año también crecimos, tuvimos superavit fiscal, con crecimiento e inclusién social". "Esa es la virtud. Porque que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado", apuntó la expresidenta.

"No pagando deudas, ahogado provincias, no haciendo obra pública, así cualquiera", marcó y continuó: "No es solamente la macro, es gobernar un país".

Cristina habló sobre la economía bimonetaria y el FMI

Por otra parte, la exmandataria señaló que "está claro que ha cambiado" Milei porque "a nueve meses, los cuatro precios fundamentales que tiene la economía -dolar, dinero, trabajo y libertad en bienes y servicios- están intervenidos y controlados por el Poder Ejecutivo, porque liberar precios es interceder en favor de ciertos sectores de la economía".

"Vemos una auténtica tragedia social en nuestros jubilados, el precio de los remedios que antes eran gratuitos, la falta de vacunas, salarios deprimidos, pérdida de poder adquisitivo. Nos ha llevado a ser el país más caro en dólares en un universo donde todos los países de la región están creciendo y nosotros vamos para atrás", advirtió.

Además, advirtió que el presidente Milei "sueña con una dolarizacion -y como no consiguió los dólares, dice competencia de monedas- sacando los dólares encanutados de la clase media para remonetizar Argentina".

"Muchas de estas cosas ya no las cree, creo que ha advertido que el problema es la escacés de dólares y por eso despotrica contra (Rodrigo) Valdés. Todo lo que hace son shows como el que va a hacer el domingo en el Congreso", agregó.

En esa línea, Cristina reconoció que Milei "ha conseguido que saquen a este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de Argentina. Me hubiera gustado que ese empeño lo hubieran tenido otros".

Y pidió que aproveche ese "ímpetu para ver si puede lograr un esquema de vencimientos compatibles con la capacidad de pagos de este país y eliminar la sobreformación de tasas".

Sin embargo, le recordó que "la deuda no nació de un repollo" y mostró un video de Milei en un programa televisivo, antes de ser presidente, diciendo que Luis Caputo, actual ministro de Economía, es responsable de los "desastres" del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner le envió un mensaje a Milei: "La palabra de un presidente es muy importante"

"Respeto el modo de vida que cada uno ha elegido, no tener familia, ni hijos, ni nietos, pero ver a un presidente recurrir todo el tiempo a términos como 'dejar como mandriles', 'compren vaselina', 'niños envaselinados', un gesto fálico...La palabra de un presidente es muy importante y los niños prestan atención a esas cosas", señaló la exmandataria.

Y recordó que "vivimos un país donde un niño (Loan) ha desaparecido hace 90 días y se presume que se lo llevaron para tráfico sexual. Tenemos un diputado que lo sacaron de la Legislatura por tener material de abuso infantil".

"No pueden ser palabras que un presidente pronuncie, no pueden contener violencia simbólica o explicita. La palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta", afirmó.

Cristina habló de las sesiones en el Congreso y las elecciones de la UBA

"Celebro que ayer distintos partidos políticos votaron a favor del financiamiento universitario. La semana pasada estudiantes recuperaron importantes centros de estudiantes de la UBA. Mis falicitaciones a compañeros y sobre todo por haber logrado un trinfo en la FADU", señaló la dirigente peronista.

Y afirmó que "son construcciones importantes, cuatro presidentas mujeres además".

En ese sentido, marcó que "la política no es una línea recta que simpre va para adelante, pero lo improtante es siempre estar en marcha".

Y también se refirió a los diputados que no lograron dar vuelta el veto a la ley de movilidad jubiltario: "Esos cinco radicales que se dieron vuelta porque les compraron el voto, pegaron a Milei con la casta".

"La casta de la que él hablaba es la casta con la que pudo joder a los jubilados. Ni hablar de la nena gaseada", continuó.

Y recordó que "anteayer vimos una nena gaseada y un gobierno mintiendo. Siempre operaron así pero es cada vez más explicito porque se pone aguda la situación, se van cayendo las máscaras y los disfraces porque se disfrazaron de una cosa que no son".

La expresidenta apuntó además contra los "mediócres" que han criticado la creación de universidades en Argentina porque "siempre han visto al país desde el espejo retrovisor de un helicóptero".

"No han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país", afirmó Cristina Kirchner y celebró la sanción de la ley de Financiamiento Universitario que se logró anoche en el Senado.

Un mensaje de Cristina para la CGT y la militancia peronista

"Cuál es la tarea que tiene la cgt para mi: pedir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren (asignaciones familiares) igual que los trabajadores independientes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH)", indicó Cristina. Y pidió a la central obrera que deje "los movimientos tácticos".

"No podemos ignorar que ha surgido un mundo informal más allá de la alta tasa de sindiclizacion. Tenemos otro mundo afuera de trabajadores informales que ha quedado sin representación y esto tiene impacto en la política. No podemos meter la cabeza en el hoyo como el avestruz", continuó.

Y marcó que "el peronismo fue hacerse cargo de las nuevas demandas del 45. No podemos quedar atados, el mundo cambió y tenemos nuevas demandas, nadie puede sentirse ofendido. Hay que sentarse a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina".

Finalmente, señaló que "todos los que militamos de jóvenes nos preguntamos cómo llegamos hasta acá. Toda la historia de Argentina tiene una tensión entre la Argentina antiperonista y nosotros, que ha sido muy fuerte y por momentos parece que no se resuelve".

"Los otros sueñan con que desaparezcamos los peronistas. Nosotros jamás queremos exterminar al otro. Tenemos que hacer un trabajo no para que se hagan peronistas sino para que acepten al otro, que siempre es un problema, acá es la política y en otro lados es la religión. Les tengo una mala noticia para todos los que quieren que desaparezca algo: no va a desaparecer ninguno. Aprendamos a respetar al otro y entendamos que de eso depende que podamos construir un país mejor", finalizó.

Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpidoes el nombre de su disertación, que llega luego de su cruce virtual con Milei y en medio de las fuertes divisiones que atraviesa el peronismo bonaerense y de la disconformidad que generaron en el mundo de la CGT sus cuestionamientos al sindicalismo.

La expresidenta estaba acompañada en la mesa por el magister Roberto Jesús Gallo, rector de la universidad del Oeste; y el intendente municipal de Merlo y titular de una cátedra en la universidad, Gustavo Menéndez.

Estaban también presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, legisladores, dirigentes sindicales y rectores de otras universidades del país.