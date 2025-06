El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto que permite las reelecciones indefinidas de legisladores.

Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo del gobernador con los jefes comunales que no pueden ser reelectos si no se cambia la ley que dejó la ex mandataria María Eugenia Vidal. El oficialismo consiguió el quórum al sumar 26 senadores presentes en el recinto y uno conectado de forma virtual. Los legisladores del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, no acompañaron el proyecto.