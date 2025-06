Nacho Torres con Novaresio, sobre el gobierno de Milei: "Hay que discutir en serio, no pelear contra Darín"

El análisis sobre el "nuevo tablero de la política"

"Hay algo en este nuevo tablero de la política que lo impostado no prende, nadie puede engañar al electorado. Todos esos que creen que cebándole mate al armador de turno de La Libertad Avanza van a sobrevivir, podrán estar cuatro años más de diputados pero no van a hacer la diferencia. Eso es una mirada mediocre de la política", criticó el gobernador patagónico.

Embed

Consultado por Novaresio sobre la postura del titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, quien declaró hace una semana en su programa que trabajaría en una reelección de Milei, Torres se distanció de esa respuesta: "Si no hay alternativas, no es sano para la República Argentina, no es sano para la democracia".

Sobre la situación que atraviesa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recientemente condenada en la causa Vialidad, Torres evaluó que Argentina atraviesa "un cambio de época" y remarcó que "tenemos la oportunidad de discutir futuro y dejar de discutir pasado".