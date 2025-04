Elecciones 2025 en CABA: quiénes son los 17 candidatos, a qué hora es el debate y cómo verlo

debate ciudad6.webp

Cuándo y a qué hora es el debate de elecciones legislativas 2025 en CABA

El debate entre los candidatos a la Legislatura porteña tendrá lugar el martes 29 de abril a las 20.

Dónde ver en vivo el debate legislativo 2025

La transmisión estará a cargo del Canal de la Ciudad, ubicado en Esparza 39, sin la presencia de público y se podrá ver de forma libre y gratuita por otros medios que deseen emitirlo de manera simultánea.

Elecciones 2025 en la Ciudad: cómo será el orden de los candidatos

En estas elecciones en las que se renovará la mitad del recinto (30 de los 60 legisladores) competirán 17 listas. El primero en exponer en el debate será el Frente Patriota Federal, quien lleva encabezando su nómina a César Biondini. El segundo turno será para Manuel Adorni, de La Libertad Avanza y tercera irá Lucille “Lula” Levy, de Evolución Federal (el sector del radicalismo que responde al senador nacional Martín Lousteau).

Leandro Santoro encabeza la lista del peronismo porteño con la lista "Es ahora Buenos Aires"

Luego será el turno de Buenos Aires Primero, que con la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, encarna al oficialismo en CABA. A continuación se presentarán Seamos Libres (el peronismo disidente con Juan Manuel Abal Medina); Volvamos Buenos Aires, la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta; El Movimiento Nueva Generación (de la exlibertaria Mila Zurbriggen); Confluencia (con la ingeniera María Eva Koutsovitis); el Frente de Izquierda (Vanina Biasi), y la Unión Porteña Libertaria (del legislador liberal Yamil Santoro).

Le seguirán Es con Vos (con Paula Oliveto de la Coalición Cívica); Principios y Valores (el partido del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, con Alejandro Kim al frente); La Izquierda en la Ciudad (Federico Winokur); Es ahora Buenos Aires que, con Leandro Santoro representa al peronismo; Libertad y Orden (Ramiro Marra); El Movimiento de Integración y Desarrollo (Ricardo Caruso Lombardi), y el Movimiento Plural (con el dirigente del Sindicato Argentino de Farmaceúticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta).

El orden de los expositores irá cambiando para los otros segmentos del debate. Si alguno de los que encabezan la lista no asiste y no justifica su ausencia debidamente, el espacio político al que pertenece recibirá una multa que equivale a 10.000 unidades fijas, que actualmente representan $ 7.316.200. También existe la posibilidad de que lo reemplace el segundo de la lista, en el caso de justificar el motivo de su no concurrencia.

deate ciudad.jpg

Uno por uno: quiénes son los 17 candidatos para la Legislatura porteña 2025