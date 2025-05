Jorge Macri apuntó contra Rodríguez Larreta: "Dejó de atender la Ciudad para ser candidato a presidente"

Embed - JORGE MACRI: "NO ME HUBIERA IDO DEL PRO COMO HIZO HORACIO"

Además, cuestionó a Rodríguez Larreta al considerar que durante la campaña electoral de 2023 en la que se postuló como presidente "dejó de atender la Ciudad para ser candidato". Al respecto, -confió- que en ese momento cuando se discutía dentro del PRO medidas a impulsar en la Ciudad, a los asesores de Rodríguez Larreta les preocupaba tenar "ahora un quilombo en medio de la campaña nacional".

"Por eso probablemente no le fue bien en la elección a presidente", evaluó Macri y afirmó que durante su primer año al frente de la Ciudad "ejecutamos más obras que el último año de él".

Las definiciones que dejó el debate

Consultado por los dichos y cruces entre los distintos candidatos que ayer participaron del debate previo a las elecciones legislativas porteñas, definió: "Sin dudas, (Leandro) Santoro es el kirchnerismo. No hay ninguna duda de que (Manuel) Adorni intenta ser Milei. Y (Silvia) Lospennato es PRO".

Sobre la principal candidata del PRO, elogió que "es la única que tiene ganas de ir a legislar, porque todos están en otra sintonía".

Además, criticó que el vocero presidencial "no habló de una ley" durante sus intervenciones en el debate, y respecto a Santoro, cuestionó que "ha cambiado de camiseta" al hacer referencia a su origen en el radicalismo y su presencia como candidato por el peronismo en la Ciudad. "La coherencia de no cambiar de camiseta no todos la tienen y Santoro ha pasado por varios", agregó.

La carrera en las legislativas

"Estoy convencido que vamos a ganar nosotros. En cualquier caso, es una legislativa. Lo importante es cuántos legisladores ingresan por cada fuerza y tienen la voluntad de ir hacia el futuro y no hacia el pasado", evaluó al responder una consulta de Rossi sobre el acuerdo no alcanzado para una alianza con La Libertad Avanza.

En cambio, contrastó que "si esta fuera una (elección) ejecutiva, la discusión sería darle el asiento del ejecutivo" a quien ganara. Con esa mirada, señaló que "tampoco es tan grave que haya miradas distintas en lo legislativo" y replicó que "después va a venir el 2027 y habrá una discusión sobre lo ejecutivo, y ahí sí sería un error volver al pasado".

Sobre un posible acuerdo para las elecciones de la provincia de Buenos Aires con LLA, manifestó que en el PRO "buscamos un acuerdo y ellos quieren como ellos quieren". "Es muy difícil que todo sea como vos querés", reprochó.

La disputa con el Gobierno nacional por los piquetes

Respecto al crédito que tanto LLA como el PRO se atribuyen por haber logrado que no haya más cortes de calles en ese territorio, Macri analizó que es "una disputa en virtud" y enfatizó: "Dato mata relato".

El jefe de Gobierno compartió, entonces, que de "1.732 marchas en la Ciudad de Buenos Aires, 420 intervinieron" las fuerzas de seguridad que responden al Gobierno nacional mientras que en "las 1.300 y pico restantes" actuó la Policía de la Ciudad.

"¿Quién de los dos hizo más? Hubo un cambio cultural y de época", reflexionó y remarcó que "quienes estaba antes no lo hicieron" en referencia al expresidente Alberto Fernández y el ya cuestionado Rodríguez Larreta.

La alerta por el cruce de Santiago Caputo con un periodista

Macri se refirió al episodio que ayer protagonizó Santiago Caputo con un fotógrafo del diario Tiempo Argentino, a quien el asesor presidencial le fotografió su credencial luego de que el periodista le sacara una foto contra su voluntad.

"Hoy volví a ver mucha tensión sobre periodistas, lo de ayer con el fotógrafo me parece que la Argentina no es eso", observó y defendió "el derecho a ejercer el periodismo con libertad, con honestidad".

"Hay un derecho superior que es el de la sociedad a recibir esa información", amplió.