Elisa Carrió tuvo un accidente en la ruta y no descarta un atentado

"El (auto) uno es el blindado, el dos no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas", sostuvo Carrió en diálogo con José Del Rio en LN+.

Al ser consultada por el periodista sobre si considera que fue un atentado, la precandidata al Parlasur respondió: "Y...¿a quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo?", comenzó.

"Menos mal que a último momento me cambié de auto", reconoció sobre el hecho que ocurrió hace dos semanas.

Tras señalar que un fiscal de Santa Fe estaba investigando los sucesos, reconoció que no se abrió una causa judicial por lo ocurrido y, además, dio un dato sobre el momento que habría sufrido el "atentado": fue después de que en una entrevista en la que hizo referencia a una serie de denuncias sobre terrorismo y narcotráfico que está llevando adelante.

"No tengo miedo", remarcó y añadió: "A mí me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde".

Elisa Carrió bajó su precandidatura presidencial y se postula al Parlasur en la lista de Rodríguez Larreta

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, optó por retirar su precandidatura a la presidencia y acordó integrar la lista de candidatos al Parlasur liderada por Horacio Rodríguez Larreta. “La situación que atraviesa nuestro país requiere el mayor esfuerzo de unidad”, sostuvo Carrió. “Voy a acompañar esta lista”, ratificó.

“Es necesaria la mayor experiencia de gestión ejecutiva y legislativa para que estén al frente de la Nación en los tiempos que vienen”, explicó la fundadora de la Coalición Cívica.

Durante toda la jornada previa al cierre de listas, Carrió estuvo en negociaciones y finalmente, cerca de la medianoche, se dio a conocer su determinación de renunciar a sus aspiraciones presidenciales.

image.png Carrió ocupará un lugar destacado en la boleta que encabezará Horacio Rodríguez Larreta (Foto: archivo).

Anteriormente, Carrió había llegado a un acuerdo con el precandidato presidencial del PRO para ubicar al presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en el primer lugar de la lista de diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, hasta pocos minutos antes del cierre de las listas, Carrió mantenía su precandidatura, pero finalmente la retiró para postularse como candidata al Parlasur.

Si bien el cargo de diputado del Parlasur no posee una gran relevancia, dado que el organismo prácticamente no funciona, el atractivo radica en que el nombre de Carrió aparecerá en una posición destacada en uno de los cuerpos de la boleta presidencial.

De esta manera, la competencia interna de Juntos por el Cambio el próximo 13 de agosto quedará reducida a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ya que Carrió decidió no seguir en la contienda presidencial y sumarse a la lista del Parlasur encabezada por el precandidato presidencial del espacio.