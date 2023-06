Horacio Rodríguez Larreta, en La Cruel Verdad: "La candidatura de Massa es el kirchnerismo buscando ser reelecto"

Embed

Rodríguez Larreta enfatizó que, desde su perspectiva, la postulación de Massa representa la continuidad de un gobierno que considera fallido. "Es el mismo equipo, acá no cambia nada. Es el equipo que fracasó, que nos llevó a más de 100% de inflación, el equipo de la inseguridad, el miedo, de las mafias. Podés cambiar los nombres, pero es exactamente lo mismo", afirmó.

El precandidato se mostró confiado ante la perspectiva de enfrentar a Massa en las elecciones y afirmó que su principal preocupación es cambiarle la vida a la gente: "No me preocupa enfrentar a Bullrich o a Massa. Lo que me preocupa es cambiarle la vida a la gente".



Al ser consultado sobre las medidas que tomaría en caso de ser electo Presidente, Rodríguez Larreta señaló la necesidad de implementar una amplia variedad de medidas en todos los frentes. "¿Una medida? Hay que tomar 300. Hay que tomar medidas en todos los frentes. El cambio tiene que ser integral, pero lo más importante es que construyamos la mayoría necesaria para que el cambio se mantenga en el tiempo".

El líder político hizo hincapié en lograr un respaldo sólido para asegurar que las transformaciones propuestas no sean revertidas en el futuro. "El desafío, lo que propongo, es lograr un apoyo político-social muy fuerte para que una vez que el cambio se trace, no volvamos para atrás", expresó.

A su lado, Diego Santilli, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, la importancia de sumar aliados para lograr los cambios necesarios: "Sumamos a los que teníamos que sumar para hacer las transformaciones que teníamos que hacer en la Provincia y en el país. Porque si no ganas la Provincia, difícil es cambiar la Argentina".