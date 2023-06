Elisa Carrió disparó contra los orígenes de Mauricio Macri y advirtió sobre su efecto en los argentinos

En lo que fue una de sus frases más duras contra Macri, Carrió aseguró: "Yo me tuve que tragar, eh... La Nación me pidió que una la Nación y la uní, pero me costó. Porque te imaginás que el padre es de la patria contratista, manejaba la basura. A mí me costó sangre, sudor y lágrimas", dijo.

image.png

Y más allá de reconocer que "tuvo buen trato" con el fundador del PRO que hoy preside la Fundación FIFA, reconoció que, a su entender, "quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué no estoy dispuesta? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no es de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico. Ricos eran mis abuelos; yo trabajo desde los 17 años", añadió.

"Si destruimos a las clases medias, vas a tener una gran masa de pobres, el 60% de la población, que va a responder al caudillo de turno. El kirchnerismo logró lo que quería: poner al borde del abismo a la clase media y construir una fábrica de pobres para mantener el poder en la Argentina", analizó y se diferenció de Macri.

"A lo que no estoy dispuesta, ni estuve dispuesta durante el gobierno (de Cambiemos, del cual fue parte),es a destruir las clases medias en nombre de un ajuste brutal o de una violencia desencadenada del Estado. Ninguna de las dos. La gente quiere la paz", sumó y aseguró que cree "en un orden, pero no en una represión".

Juntos por el Cambio, ¿Juntos?

Si el cierre de alianzas fuera en tres meses, quizás ya no estarían “Juntos”. Pero hay demasiados acuerdos cruzados y parecería ser que no hay margen de ruptura.

Juntos por el Cambio se presentará como frente, aunque todavía no está claro el nombre de la coalición. Lo integrarán el PRO, la UCR, Coalición Cívica y Encuentro Republicano, de Miguel Ángel Pichetto.

Se concretará en las próximas horas el ingreso de dos nuevos partidos: el GEN de Margarita Stolbizer y Avanza Libertad, de José Luis Espert.

La discusión por los pisos de reparto de bancas también está presente. Por ejemplo en la Ciudad en 2021 el piso fue de 15% (dentro de la alianza, que serían 7% a nivel total). La idea era evitar que el competidor armara su propia lista por afuera. Ahora algunos sectores proponen elevar ese piso a 30%.

Queda la duda de si se podrá incorporar algún otro actor desde el peronismo. El ala que lideran Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales propuso incluir a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, con su partido “Hacemos”. Pero fue rechazado por Patricia Bullrich y sectores del radicalismo. Habrá que ver si es posible el ingreso de otros partidos provinciales.

Mientras se negocia la alianza, algunos sectores de la coalición quieren intentar evitar las PASO. El que lo blanqueó fue el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Aunque para eso, falta mucho.