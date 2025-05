Guillermo Francos opinó sobre las elecciones legislativas: "Vamos a ganar en octubre"

Por otra parte, Francos se refirió a los comicios legislativos del 2025, y fue contundente: "Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones de octubre". Por otra parte, sobre la ley Ficha Limpia, que se debatirá el próximo miércoles, dijo: “Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar”, y siguió: “Están los votos para aprobarla. Ya no quedan dudas”.

Con respecto al bimonetarismo en la Argentina, el jefe de Gabinete contestó: “Lo tenemos. Uno puede operar en dólares o en pesos en la Argentina”. Además, analizó: “El pueblo argentino va a querer que continuemos a fondo con las reformas que hay que hacer para que este país cambie y para que crezca”.

francos.jpg Francos salió a aclarar los roles con Santiago Caputo y lo que depende de cada uno.

A su vez, aseveró sobre la relación con el macrismo: “Las diferencias políticas que podemos tener ahora van a quedar totalmente zanjadas cuando venga la elección nacional. El que no lo vea es miope, tiene vista corta”.

Guillermo Francos aclaró la posición de Santiago Caputo

Días atrás, Francos salió a aclarar los roles con Santiago Caputo y lo que depende de cada uno en el día a día y le bajó el tono a lo dicho por Milei: "El jefe de Gabinete soy yo y me hago responsable de los actos que yo firmo. Entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas".

“Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo”, agregó el funcionario en diálogo con radio Splendid el lunes pasado acerca de las diferencias entre sus tareas y las de Caputo.