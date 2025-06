La Justicia fijó una audiencia para definir las restricciones de las visitas a Cristina Kirchner.

La defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó que no se limite el acceso a su residencia de calle San José 1111 y cuestionó que se haya impuesto la presentación de una lista reservada de personas autorizadas, además de la obligación de solicitar permiso para cada visita adicional. En el mismo recurso, también se impugnó la colocación de una tobillera electrónica, aunque ese punto todavía no fue remitido a Casación.