Conflicto en el Hospital Garrahan: cómo fue el nuevo paro de los trabajadores por el reclamo salarial

Durante la jornada de protesta los gremios denunciaron una deuda millonaria de obras sociales provinciales con el hospital. En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que se trata de “un paro en el que unos pocos sindicalistas privilegiados buscan entorpecer la atención en el Garrahan”, y aseguró que el Gobierno está “combatiendo a los ñoquis” dentro de la estructura hospitalaria, aunque aclaró que la acusación “nada tiene que ver con los médicos”.

El planteo del Ministerio de Salud y la postura de los trabajadores

El conflicto se desarrolla mientras, según denuncian los trabajadores, no hay ninguna propuesta salarial concreta sobre la mesa. “No hemos recibido ninguna propuesta de ningún tipo del Gobierno, solo ataques de diverso orden”, expresó Lipcovich. Durante la jornada de paro, el dirigente gremial denunció que el Ministerio de Trabajo envió inspectores para tomar datos personales del personal hospitalario, lo que calificó como una medida “persecutoria y de hostigamiento”.

El Ministerio de Salud, por su parte, sostiene que quienes convocan al paro están incumpliendo con la conciliación obligatoria prorrogada la semana pasada. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, manifestaron desde la cartera dirigida por Mario Lugones.

Si bien los trabajadores no detallaron públicamente los montos ni la identidad de las entidades deudoras, señalan que estas obligaciones impagas impactan directamente en el funcionamiento del Garrahan, y se suman a un contexto ya marcado por la incertidumbre financiera y la falta de inversión estatal. En este marco, los gremios advierten que los atrasos en los pagos agravan la situación operativa de uno de los principales hospitales pediátricos del país.

La audiencia de conciliación obligatoria está prevista para el lunes próximo en la Secretaría de Trabajo de la Nación, Mientras tanto, desde el sindicato aseguran que las autoridades hospitalarias no se presentaron en la última audiencia ni ofrecieron alternativas viables para encauzar el conflicto.

El Garrahan garantiza las emergencias y casos urgentes

A pesar del paro, la atención a pacientes internados y las urgencias están garantizadas. Los turnos programables fueron reprogramados, aunque los casos especiales, como familias que viajan desde el interior, son evaluados individualmente. “No podemos suspender todo, somos conscientes de la realidad de las familias”, explicaron desde la organización.

Salarios insuficientes y tareas de alta exigencia

Profesionales con décadas de trayectoria aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos. “Con 36 años de experiencia gano 2 millones de pesos y no me alcanza para pagar alquiler ni servicios”, contó una nutricionista del hospital. Según el gremio, un enfermero promedio cobra cerca de 1 millón de pesos, trabajando jornadas extenuantes y con responsabilidades críticas.

“El Garrahan no es un hospital más, es un símbolo de la salud pública y de alta complejidad pediátrica. Si lo desfinancian, afectan a todo el país”, advirtieron desde el equipo organizador. El paro se mantendrá por 24 horas, aunque no se descartan nuevas medidas si no hay avances en las negociaciones.