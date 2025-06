Juan Grabois en A24: "Voy a ser presidente y voy a indultar a Cristina Kirchner"

“A mí me detuvieron hace dos semanas y la ministra dijo que a mí me detuvieron por orden del presidente. ¿Te parece muy republicano eso? ¿A vos te parece bien que la ministra ordene una detención? Se llama estado de sitio eso” dijo Grabois. “Mi celular lo tienen hace dos semanas. El celular de todos los jueces del Lago Escondido, de Milman, de todos los chorros de la cripto estafa… no les secuestraron a ninguno. En el mío no van a encontrar nada porque yo no soy ni chorro, ni conspirador, ni incumplidor de los deberes de funcionario. Por eso van a ir en cana Karina y Milei. Los dos”.