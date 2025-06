La Justicia recibió más de 700 mails con pedidos para visitar a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria

"Si querés visitar a Cristina, acompañarla, saludarla, conversar, solidarizarte o simplemente estar, mandá tu solicitud", convocó Dalbón al compartir el correo del tribual y remarcó: "Que el pueblo ejerza su derecho. Que el tribunal se haga cargo de la casilla que ellos mismos decidieron saturar. Que quede escrito, digitalmente, el tamaño de esta humillación institucional".

Sobre el alcance del régimen de visitas debe resolver la Cámara Federal de Casación, luego de que el tribunal concedió ayer el recurso interpuesto por la defensa.

Los defensores alegaron que las restricciones limitan los derechos políticos y partidarios de Fernández de Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa. El tribunal concedió ayer el recurso y elevó el conflicto por las visitas a la Casación.

La respuesta de Dalbón en redes

Después de la decisión TOF 2, Dalbón volvió a usar sus redes sociales para cuestionar al tribunal: "Recibieron 702 mails de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria. ¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho. En cambio, notificó a sus abogados", reprochó y aclaró que los jueces le pidieron a Fernández de Kirchner que sea ella misma quien envíe los "datos personales de cada visitante".

Dalbón tuit.png

"¿Por qué se le impone un trámite de autorización judicial previa que ni siquiera recae sobre genocidas? Una medida sin ley. Un castigo sin delito", criticó y señaló que "este régimen de visitas no tiene fundamento en ninguna norma del derecho argentino".

Además, el abogado interpretó que la medida del tribunal es una "regla inventada" con "apariencia legal, pero motivación política". "Una regla hecha a medida del ensañamiento. Lo que no pueden impedir por vía electoral, lo intentan suprimir por vía judicial", consideró.

Y concluyó: "Al exigirle que pida permiso para recibir visitas, y al mismo tiempo reservarse el poder de impedirlas, el tribunal aplica un modelo de autorización negativa: Te dejamos elegir, pero solo si aprobamos tu elección. Te damos voz, pero solo si no se escucha. Te concedemos el derecho, pero solo si no lo ejercés. El pueblo habló. Cristina no está sola".