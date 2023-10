Lilia Lemoine, la candidata "cosplay" de Javier Milei, salió con una boleta en la mano y protagonizó una fuerte discusión

Embed

Se trata de una infracción a la Ley Electoral, que hizo que la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza y estilista personal de Javier Milei enfureciera, cuando al momento de votar salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano y no dentro del sobre. Al momento, no se pudo saber de fuentes oficiales si su voto fue o no anulado.