Elecciones 2023: récord de argentinos residentes en el exterior que se volcaron a votar

Más de 300 mesas se instalaron en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero.

Dos países, Israel y Ucrania, no abrieron meses para que los 14.201 y 152 argentinos que viven allí, respectivamente, pudieran votar.

Esto se debe a que ambos países atraviesan por contingencias bélicas.

¿Cuáles son los países con mayor número de argentinos registrados?

Los países con mayor registro de argentinos son: Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil, 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania, 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

En Francia hay 5.565 argentinos empadronados; en Venezuela, 5.486; Australia, 5.234; Suiza, 4.403; Japón, 1.858; China, 587; Rusia, 177, y en mucha menor cantidad, se encuentran Egipto, donde hay 79 empadronados; en Vietnam, 33; Qatar, 23; Trinidad y Tobago, 20; y Armenia 16.

Los que tienen los números más bajos son Jamaica e Irán, con 12 cada uno; Barbados, ocho; y Mozambique, cinco, mientras que en Libia y Surinam se hallan registrados dos en cada uno de estos países.

El sufragio en el exterior no es obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, según describió un sitio web.

"Fui a la escuela. Estacione, entré sorprendida por la poca gente. Le pregunté a una chica que estaba ahí si ella estaba esperando para votar y me dijo, "no, creo que son mañana, hoy es sábado", escribió la usuaria de X @saberesinutiles en Francia.