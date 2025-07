López Murphy con Novaresio: del "yo voté a Milei" a su inquietante pronóstico sobre el dólar

El legislador participó del programa Entrevista de Luis Novaresio, en el que adelantó su intención de ser candidato en las elecciones nacionales: "Si pudiéramos rearmar el frente republicano, estaría dispuesto a correr el riesgo, el privilegio y el honor de liderar esa fuerza como candidato a senador. Si esa cohesión no se logra y tengo que ir en una coalición más pequeña, ahí voy a ser candidato a diputado nacional porque no me alcanza, si no".