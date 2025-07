José Coronado y el Chino Darín arrasan en Prime Video con la película más vista del año.

Historias para no contar 3.jpg

Los relatos giran en torno a lo cotidiano, lo incómodo, lo mal gestionado. No hay héroes, solo personas enfrentadas a sus errores y torpezas emocionales. Los títulos de cada segmento son: Tengo ganas de verte, Sandra, Los martes y los jueves, Me has hecho muy feliz estos meses y París. Cada una ofrece un tono distinto, pero todas conservan una identidad común: mostrar lo que intentamos esconder, lo que preferimos no contar.