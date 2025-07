Gabriel Rubinstein con Novaresio: "El dólar electoral es una versión del 'Plan Platita'"

Y completó: "A dos meses de firmar con el Fondo Monetario, no cumplís la principal meta, que el Fondo está viendo, que es la acumulación de reservas. Y no la cumplís por 3.700 millones de dólares, no marcha todo de acuerdo al plan".

La "ignorancia" de Cristina Fernández de Kirchner

El economista remarcó que al asumir la presidencia Fernández de Kirchner tuvo una "ambición típica argentina de megalomanía" y explicó que "el que llega como presidente no se siente que es un administrador de la cosa pública, se siente Napoleón". Además, cuestionó los conocimientos de la expresidenta en la materia: "Es una ignorancia que Cristina ha tenido de lo que es la macroeconomía" y consideró que estuvo "mal asesorada".

Por su parte, contrastó que Néstor Kirchner "empezó con una conciencia fiscal importante" que "después se fue degradando". "Pero él tenía más olfato de los límites y no hubiera hecho lo que hizo Cristina", analizó.

Respecto a las internas dentro de la alianza del Frente de Todos, consideró: "Perdimos credibilidad como equipo y como Gobierno. Aparte Sergio Massa era el ministro de Economía de un presidente, como era Alberto Fernández, y encima en una coalición donde la política más importante era Cristina Kirchner".

Sin embargo, consideró que Fernández de Kirchner no puso "palos en la rueda" a la gestión de Massa en el Ministerio de Economía. "Se habrán agarrado, pero cuando decidieron Massa es el ministro, ella aceptó y no le puso los palos en la rueda que le puso a Guzmán", reconoció aunque señaló que "eso no quiere decir que ella no tenga una impronta que hace desconfiar".

La actuación "perjudicial" de Alberto Fernández

"Lo vi muy ausente", confió sobre la figura del expresidente Alberto Fernández y acotó que "Massa tomó el timón". "Aunque Alberto Fernández también tuvo sus actuaciones, algunas hasta fueron hasta perjudiciales. La firma final de muchas cosas las tenía Alberto Fernández, con lo cual Sergio Massa tenía que negociar con él, siempre hay negociaciones complejas en la política", puntualizó.

Y profundizó sobre Fernández: "Nos perjudicó porque cuando negociamos con el Fondo y nosotros queríamos más ayuda para liberar el cepo o bajar la brecha, nunca nos daban ayuda ni el Fondo ni el Tesoro".

"Sergio decía si ustedes nos dan 30 mil millones libertamos el cepo mañana, y la verdad es que si nos daban 20 mil también. No nos dieron nada, ni cinco", reclamó.