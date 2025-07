Graciela Alfano con Novaresio: "Menem decía que estaba enamorado de mí"

Aunque contó que después cambió de opinión: "Empezaron mis fantasías de él en un barco en el Río de La Plata. Yo me iba en helicóptero" y rememoró: "Esa época tiene que ver con mis affaires afectivos, muy divertida, porque donde yo me aburro se terminó. Por eso te digo que el amor no estuvo porque el amor no es aburrimiento".

En ese momento, consultada por Novaresio sobre si estuvo enamorada de Menem, la vedette respondió categóricamente: "No, no, no". Y contrastó: "Sí, vi muchas cosas y aprendí muchísimas cosas. Después veíamos empresarios que se iban a ir y que después le entregaban a las mujeres. '¿Querés salir un ratito con mi mujer, te la presto?'. Literal, yo eso lo vi".

La actriz volvió a referirse a su vínculo con Menem, luego del estreno de la serie de Prime Video en la que el actor Leonardo Sbaraglia interpreta al ex presidente, y que generó discusiones por los hechos retratados en ella. Sobre la realización audiovisual, Alfano señaló que hay en ella "muchas cosas muy reales" aunque reconoció que la vio "por etapas" y que aún le resta verla "más tranquila".

Menem: el brujo

Una de las escenas que relata la serie son las consultas que hacía Menem con brujas. "Él era brujo, tenía rituales, tenía dos cuadros ahí de caras masculinas que realmente eran muy fuertes. Él hacía sus rituales, iba a ver chamanas y brujas", relató Alfano.

Además comentó otra historia que siempre el presidente: "Él contaba una historia de la casa de Toledo en España que fue tomada por alguien, entonces la persona que la estaba sitiando le secuestró al hijo del que estaba en la casa y le mandó un mensaje, y le dijo 'Tengo a tu hijo, tienes que entregar la casa'".

Embed

Y continuó el relato: "¿Cómo contesta al que tenía la casa de Toledo? Le envía un mensaje al hijo: 'Hijo eres mi orgullo, preparate para morir'".

Alfano puntualizó en que Menem contaba esa historia "antes de que (su hijo) Carlitos (Junior) mueriera" y destacó que Menem "era un hombre que abrazaba su destino". Al respecto, amplió: "Cumplió un destino en el que creía pero en el que también tenía que pagar precios, y ese era uno", se refirió a la muerte de Carlos Menem ocurrida en 1995 en circunstancias que hasta el día de hoy no se esclarecieron.

También, se refirió al vinculo del ex presidente con la primera dama: "Todo lo que tuvo que vivir a partir de ahí, el dolor de Zulema. La quería muchísimo a Zulema, la respetaba muchísimo como la madre de sus hijos, como su esposa, y no creo que haya estado frío frente al dolor de esa mujer".

El agradecimiento del hijo de María Julia Alsogaray

"Yo hablé hace poco de María Julia Alsogaray. Hablé muy bien porque era una mujer que había estudiado mucho, era ingeniera, una mujer inteligentísima. En un momento se abrió y creo que vivió una fantasía que quería ser la diva", destacó Alfano y continuó con una reflexión: "La pasó bien, después terminó en algo que me parece injusto porque había muchos que podían estar presos pero siempre es la mujer a la que encerramos, de alguna manera".

Embed

"En el día de ayer desde Estados Unidos me escribe su hijo, que vive allá, y me agradece las palabras que tuve para su madre y me dice: 'Pude perdonar todo, mi mamá ya era muy sabia pero tengo una cuenta pendiente sobre el cáncer que se la llevo'", señaló.