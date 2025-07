Costa habló del supuesto malestar en Cortá por Lozano por la conducción de Sol Pérez: "Es una..."

Sin embargo, al finalizar la nota, Ángel de Brito lanzó una crítica directa: "Qué falsa. Están todos odiados ahí. La odiaban porque se había ido casi sin despedirse de un programa a otro".

Pilar Smith apuntó contra Germán Paoloski tras el ingreso de Sol Pérez a Telefe Noticias

Días atrás se desató una inesperada polémica luego de que en Intrusos (América TV) se informara que Sol Pérez se sumará al noticiero del mediodía de Telefe una vez que finalice su participación como analista en Gran Hermano, el reality que llegó a su fin anoche. Esta decisión dejaría fuera del informativo a la actual columnista temporal, Luly Illbele.

Frente a esta situación, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares recordaron en el ciclo de espectáculos de América TV que otra figura que también formó parte de El noticiero de la gente fue Pilar Smith, hasta que Germán Paolosky asumió la conducción del espacio informativo.

En ese marco, las cámaras del programa se acercaron a Smith para conocer su opinión sobre el conflicto interno que atraviesa la señal de Martínez y, además, para que explicara los motivos detrás de su repentina salida del noticiero del mediodía.

"¿Viste lo que pasó con el noticiero de Germán Paolosky? dijeron que Luli se fue llorando cuando le comunicaron la noticia", le planteó la cronista de Intrusos, lo que dio pie a la periodista para responder, aunque con pocas palabras, dejando entrever mucho más.

"Yo hablé con ella porque también me asusté cuando me llegó la información. Me dijo que era por temas personales y no por el tema de esa decisión", comenzó diciendo, y luego apuntó directamente contra Paoloski al señalar: "Yo la entiendo, a mí también me sacaron del (noticiero) del mediodía. Yo durante muchos años estuve en ese noticiero y cuando llegó Paolosky dejé de estar".

Consultada sobre la versión que indica que habría sido Germán quien pidió expresamente la incorporación de Sol Pérez al noticiero, Smith fue tajante: "No hablo de Germán. No tengo ni idea, no hablo con él, no tengo relación, no tengo vínculo, no sé...", dejando en claro que el vínculo entre ambos quedó completamente roto.