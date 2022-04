"No se hagan los rulos": ¿Qué dijo Gabriela Cerruti sobre el regalo que Cristina le hizo a Alberto por su cumpleaños?

En el entorno presidencial calificaron como "un chiste de Cristina" el mensaje que le envió no solo al presidente sino a la portavoz Gabriela Cerruti, al recomendarles en un acto el sábado en el Senado para homenajear a los ex combatientes de Malvinas, el libro del sociólogo y ex funcionario del ex presidente Raúl Alfonsín, Juan Carlos Torre, que narra la crisis de hiperinflación y una frustrada negociación de la deuda con el FMI, que en 1989 desencadenó la salida anticipada del poder del primer gobierno radical y del retorno de la democracia.