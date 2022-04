Con un sugestivo mensaje, Cristina Fernández Kirchner hizo referencia a las internas con Alberto Fernández

Este comentario no fue inocente, ya que en medio de las internas políticas del Frente de Todos, la vocera presidencial aseguró que Cristina Fernández Kirchner “no le respondía los mensajes” a Alberto Fernández. No obstante, durante la tarde del viernes este medio pudo conocer que existen negociaciones secretas para lograr una cumbre entre las cabecillas de la coalición.

Acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta entregó diplomas a 17 exsoldados e inauguró una jornada de conmemoración que incluye un festival sobre la avenida Entre Ríos en la puerta del Congreso y una proyección de distintos cortos sucedidos durante la guerra.

El mensaje de Cristina Fernández Kirchner en conmemoración a los excombatientes de Malvinas

Para darle cierre a la jornada, tomó la palabra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien recordó sus vivencias durante el conflicto bélico tanto en Río Gallegos como también en la Ciudad de Buenos Aires.

La ex presidenta les habló directamente a los ex participantes del conflicto bélico presente en el recinto. “Ustedes los combatientes de Malvinas fueron junto a las Madres los que parieron la democracia, y fue Malvinas la que terminó y puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina”, afirmó la ex presidenta.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recordó el 14 de junio de 1982 cuando asistió a la Plaza de Mayo el día que cayó Puerto Argentina en medio de la guerra por las islas Malvinas y reivindicó la identificación de 119 solados NN enterrados en el archipiélago que impulsó su gobierno.

"Hoy hace 10 años que enviamos una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados NN que solo conocía Dios y estaban enterrados en Darwin sin identificar. Fue una idea que increíblemente trajo un inglés: Roger Waters" el líder del grupo Pink Floyd, repasó.