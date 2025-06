¿Qué pasa si Cristina va presa?: las especulaciones en el Gobierno de Milei y el temor a un efecto bumeran en las elecciones

En medio de fuertes expectativas por un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia que inhabilite a Cristina Kirchner para ser candidata en las próximas elecciones bonaerenses, desde el entorno de Javier Milei se despegan de las denuncias de persecución política y aseguran que no les cambia la estrategia electoral al oficialismo, y que, de no poder presentarse “Cristina no puede trasladarle sus votos a otro candidato”.