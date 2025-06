La tensión se extiende también al terreno gremial. Dirigentes como Paco Manrique (SMATA), Abel Furlán (UOM) y Daniel Catalano (ATE Capital) advirtieron sobre la posibilidad de paros y movilizaciones en caso de una condena firme o una detención. “Vamos a defender a Cristina en la calle”, repiten.

Embed

El reciente cierre del Instituto Juan Domingo Perón, ocupado simbólicamente por Juan Grabois, sumó combustible al malestar. La medida fue interpretada como parte de un intento de borrar la identidad simbólica del peronismo.

Desde Corrientes, en su último acto, Cristina lanzó un mensaje directo: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”.