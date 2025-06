¿La Corte Suprema ya tiene una fecha definida para ratificar la condena de Cristina Kirchner?

Para la expresidenta esos dichos demostraron que la intención sería firmar el fallo antes de que venzan los plazos para anotarse en los comicios legislativos, y de ese modo sacarla de la carrera electoral.

Más allá de que la Corte resuelva esta semana o en otro momento, hay una fecha clave para los planes de Cristina candidata. El límite para que una eventual confirmación de la condena le impida competir en la provincia de Buenos Aires es el próximo 19 de julio, un día después de que comience la feria judicial de invierno.

La información que tiene A24.com es que la decisión de la Corte se conocería antes de esa día o después de las elecciones; no habría posibilidades de que los integrantes del Máximo Tribunal emitan un fallo de tanto impacto en medio de la campaña.

Recordemos que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deben resolver primero si aceptan las quejas que presentaron tanto el Ministerio Público Fiscal como los condenados de la causa Vialidad.

Cristina Fernández de Kirchner recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La fiscalía solicitó que se aumente el castigo a 12 años por considerar que la ex mandataria encabezó una asociación ilícita. Asimismo, solicitó que se revoque el sobreseimiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de obras públicas, Abel Fatala; el ex presidente de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro.

Los otros condenados son el ex empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años).

En este proceso se investigaron el pago de sobreprecios, la cartelización de las licitaciones, la falta de control y el abandono de obras en 51 proyectos viales en la provincia de Santa Cruz, que se concedieron a favor de las empresas del Grupo Báez entre los años 2003 y 2015.

¿Qué pasaría si no hay unanimidad?

Si se cumplen los pronósticos, más tarde o más temprano, la Corte Suprema de Justicia terminaría por confirmar la condena que envía por 6 años a prisión a Cristina Fernández. No obstante, ese no sería el único escenario posible ya que también podría revocar o ampliar esa sentencia.

Los rumores aseguraban que la discusión entre los jueces giraba entre declarar la queja inadmisible, o abrir la causa, una medida que aplazaría la discusión.

En cualquier circunstancia, si los tres integrantes del Máximo Tribunal no alcanzan unanimidad de criterios, deberían convocar a conjueces, lo que demoraría aún más las definiciones. Los conjueces deberían ser elegidos con un sorteo entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país.

En definitiva, en cualquiera de los escenarios, la resolución será inapelable, por lo que una vez que se notifique al Tribunal Oral Federal 2, la cuestión deberá ser ejecutada por el juez Jorge Gorini.

En el caso de que se confirme un fallo condenatorio, Gorini citará a los encausados para dejarlos detenidos y hacerles cumplir su pena.

La situación de la exvicepresidenta podría derivar en una prisión domiciliaria por seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, si su defensa solicita el arresto domiciliario con el fundamento de que ya cumplió 72 años.