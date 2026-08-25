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ANSES confirma el pago del bono de $150.000 en septiembre: quiénes lo cobran sin trámite

El organismo previsional mantiene activo el pago automático del esquema de asistencia alimentaria que se deposita junto al haber mensual. La medida beneficia a tres sectores específicos sin necesidad de realizar trámites adicionales ni inscripciones previas.

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ANSES confirma el pago del plus de $150.000: quiénes lo cobran sin trámite (Foto: A24.com).

ANSES confirma el pago del plus de $150.000: quiénes lo cobran sin trámite (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en septiembre un plus de hasta $149.425 en mano a través de la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar). El beneficio se deposita de forma directa en la misma cuenta y fecha de cobro de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de 7 hijos o más.

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¿Cuáles son los montos netos de la Tarjeta Alimentar en septiembre?

Los valores del programa no sufrieron modificaciones respecto al período anterior y se liquidan en mano al 100% (sin sufrir la retención del 20% que aplica sobre la AUH tradicional):

  • Familias con 1 hijo (o titulares de AUE): $72.250 en bolsillo.

  • Familias con 2 hijos: $113.299 en bolsillo.

  • Familias con 3 o más hijos (y madres de 7 hijos con PNC): $149.425 en bolsillo.

¿A quiénes corresponde el plus de hasta $150.000 de ANSES?

La acreditación es automática para los beneficiarios que cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad:

  • Titulares de AUH: Con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Personas con discapacidad: Titulares de AUH sin límite de edad.

  • Embarazadas: A partir de los 3 meses de gestación que perciben la AUE.

  • Madres de 7 hijos o más: Que cobren una Pensión No Contributiva (PNC).

Cuánto se cobra por AUH más Tarjeta Alimentar en septiembre 2026

El aumento de septiembre impactará en el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que la Prestación Alimentar mantendrá los valores vigentes. De esta manera, el ingreso que recibe cada familia dependerá de la cantidad de hijos a cargo y de si cumple con los requisitos para acceder a ambos beneficios.

Para quienes tienen un hijo, la AUH tendrá un valor total de $154.031, aunque el monto que se cobra mensualmente corresponde al 80%, es decir, $123.221,55. A esta suma se agregan $72.250 de la Tarjeta Alimentar, por lo que el ingreso mensual directo será de $195.471,55.

En el caso de las familias con dos hijos, el pago directo de la AUH alcanzará los $246.443,10, mientras que la Prestación Alimentar será de $113.299. Así, el total mensual llegará a $359.742,10.

Para quienes tienen tres hijos, la AUH representará un pago directo de $369.664,65 y la Tarjeta Alimentar sumará $149.425, alcanzando un ingreso total de $519.089,65.

¿Cuándo se acredita el plus de septiembre según el DNI?

El cronograma de pago se ejecuta conjuntamente con el haber mensual asignado por ANSES:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

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