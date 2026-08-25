ANSES confirma el pago del bono de $150.000 en septiembre: quiénes lo cobran sin trámite

Para quienes tienen un hijo, la AUH tendrá un valor total de $154.031, aunque el monto que se cobra mensualmente corresponde al 80%, es decir, $123.221,55. A esta suma se agregan $72.250 de la Tarjeta Alimentar, por lo que el ingreso mensual directo será de $195.471,55.

En el caso de las familias con dos hijos, el pago directo de la AUH alcanzará los $246.443,10, mientras que la Prestación Alimentar será de $113.299. Así, el total mensual llegará a $359.742,10.

Para quienes tienen tres hijos, la AUH representará un pago directo de $369.664,65 y la Tarjeta Alimentar sumará $149.425, alcanzando un ingreso total de $519.089,65.

¿Cuándo se acredita el plus de septiembre según el DNI?

El cronograma de pago se ejecuta conjuntamente con el haber mensual asignado por ANSES: