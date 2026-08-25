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¿Lali pidió no hablar de temas? Martín Cirio contó cómo fue la negociación de la entrevista con la cantante

Martín Cirio contó qué le pidió Lali antes de la entrevista en su stream y sorprendió a todos. Entérate.

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¿Lali pidió no hablar de temas? Martín Cirio contó cómo fue la negociación de la entrevista con la cantante

Lali Espósito visitó el stream de Martín Cirio y protagonizó una de sus entrevistas más jugosas. La cantante habló de distintos aspectos de su vida, respondió preguntas sobre viejos vínculos y hasta se refirió a su relación actual con figuras como Mariano Martínez, la China Suárez y Tini Stoessel.

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Pero después de la entrevista apareció un dato que generó todavía más repercusión: ¿Lali había puesto algún tema como condición para sentarse frente a las cámaras?

La respuesta la dio el propio Martín Cirio, quien contó cómo fue la conversación que mantuvieron antes de comenzar la charla. Según explicó el conductor, existe una pregunta que suele hacerle a todos los invitados antes de entrevistarlos: si hay algún tema del que prefieren no hablar.

“Esto se lo pregunto siempre a todos los invitados: ‘¿Hay algún tema que no quieras tocar?’ Pues yo lo súper respeto eso. Yo no le juego ninguna jugada sucia a nadie”, relató Cirio.

Y, según su versión, la respuesta de Lali fue contundente. “Lali me dice: ‘No’”, contó.

Cirio explicó que incluso intentó anticiparle algunos de los temas que podían aparecer durante la conversación, pero finalmente decidió preguntarle directamente si existía algún asunto que prefiriera evitar. “Entonces la miro y le digo: ‘¿Ningún tema?’. Y me dice: ‘No, no, no, no. Yo nunca pongo como no hablar de este tema. Preguntame lo que quieras’”, reveló.

Con esa respuesta, el conductor aseguró que se sintió habilitado para avanzar sin restricciones y abordar algunos de los asuntos que más curiosidad generan alrededor de la artista.

Y así ocurrió.

Durante la entrevista, Lali habló de Mariano Martínez, con quien mantuvo una relación años atrás y sobre quien ya había dejado en claro que no volvería a trabajar. También se refirió a la China Suárez, con quien mantiene una relación cordial pero sin la cercanía que muchas veces se supone desde afuera. La cantante explicó que está todo bien entre ellas, aunque no son amigas que se frecuenten habitualmente.

Otro de los nombres que apareció fue el de Tini Stoessel. Lali habló con cariño de la cantante y dejó en claro que existe un vínculo, aunque tampoco mantienen una cotidianeidad permanente. Incluso reconoció que se deben una colaboración musical.

Por eso, después de semejante recorrido, Cirio decidió contar qué había ocurrido antes de que comenzara la charla. “Y pregunté todo, yo qué sé”, resumió el conductor. Pero además aprovechó para destacar una característica de la cantante que, según su mirada, quedó expuesta durante la entrevista: su personalidad y la manera en que enfrenta determinadas situaciones.

“¿Sos una mina con códigos? Una mina de barrio, chicos. Vecina en Parque Patricios es así, ¿viste?”, expresó Cirio. Y cerró con una definición contundente sobre Lali: “Será un barrio que era picante en una época, todo lo que quieras, pero gente de códigos”.

En pocas palabras

La cantante Lali Espósito visitó el stream de Martín Cirio y, lejos de imponer restricciones, afirmó no tener temas de los que prefiera no hablar antes de la entrevista. Durante la charla, abordó su relación con figuras como Mariano Martínez, la China Suárez y Tini Stoessel, aclarando los vínculos actuales y pasados. Martín Cirio destacó la personalidad de Lali, calificándola como una "mina con códigos" y "vecina de Parque Patricios".

Resumen generado por Thinkindot AI
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