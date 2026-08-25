¿Lali pidió no hablar de temas? Martín Cirio contó cómo fue la negociación de la entrevista con la cantante

Y, según su versión, la respuesta de Lali fue contundente. “Lali me dice: ‘No’”, contó.

Cirio explicó que incluso intentó anticiparle algunos de los temas que podían aparecer durante la conversación, pero finalmente decidió preguntarle directamente si existía algún asunto que prefiriera evitar. “Entonces la miro y le digo: ‘¿Ningún tema?’. Y me dice: ‘No, no, no, no. Yo nunca pongo como no hablar de este tema. Preguntame lo que quieras’”, reveló.

Con esa respuesta, el conductor aseguró que se sintió habilitado para avanzar sin restricciones y abordar algunos de los asuntos que más curiosidad generan alrededor de la artista.

Y así ocurrió.

Durante la entrevista, Lali habló de Mariano Martínez, con quien mantuvo una relación años atrás y sobre quien ya había dejado en claro que no volvería a trabajar. También se refirió a la China Suárez, con quien mantiene una relación cordial pero sin la cercanía que muchas veces se supone desde afuera. La cantante explicó que está todo bien entre ellas, aunque no son amigas que se frecuenten habitualmente.

Otro de los nombres que apareció fue el de Tini Stoessel. Lali habló con cariño de la cantante y dejó en claro que existe un vínculo, aunque tampoco mantienen una cotidianeidad permanente. Incluso reconoció que se deben una colaboración musical.

Por eso, después de semejante recorrido, Cirio decidió contar qué había ocurrido antes de que comenzara la charla. “Y pregunté todo, yo qué sé”, resumió el conductor. Pero además aprovechó para destacar una característica de la cantante que, según su mirada, quedó expuesta durante la entrevista: su personalidad y la manera en que enfrenta determinadas situaciones.

“¿Sos una mina con códigos? Una mina de barrio, chicos. Vecina en Parque Patricios es así, ¿viste?”, expresó Cirio. Y cerró con una definición contundente sobre Lali: “Será un barrio que era picante en una época, todo lo que quieras, pero gente de códigos”.