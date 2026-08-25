A la mamá de Lali Espósito le preguntaron por Mariano Martínez y no se guardó nada: "No tengo..."

Poco después, fue su madre quien tuvo que responder sobre el actor. Frente a Ángel de Brito, Majo Riera aclaró desde el comienzo que no tenía demasiado para decir acerca del protagonista de Esperanza Mía, ya que su trato con él había sido prácticamente inexistente.

“No tengo opinión de Mariano, no lo conocí”, afirmó la madre de Lali, marcando distancia de cualquier comentario que pudiera alimentar nuevamente la polémica.

Ante la insistencia del conductor, Majo explicó que sí había tenido algunos encuentros con el actor, aunque nunca llegó a generarse una relación familiar cercana. “Lo traté muy poco a Mariano, no se daba el vínculo familiar”, sostuvo.

Cabe recordar que Lali Espósito y Mariano Martínez se conocieron en 2015, mientras compartían el protagonismo de Esperanza Mía. La ficción fue el escenario en el que nació el romance entre ambos, que rápidamente se convirtió en uno de los vínculos más comentados del momento. Sin embargo, la relación sentimental tuvo una duración breve y terminó sin dejar, aparentemente, el mejor recuerdo.

En medio de la charla, Ángel de Brito decidió ir un poco más allá y realizó una contundente observación acerca de lo ocurrido entre la actriz y el actor. “Le hizo cosas feas”, señaló el conductor, en referencia al vínculo que habían mantenido.

La respuesta de Majo Riera fue inmediata, aunque no verbal. La mamá de Lali realizó un particular gesto con su rostro y prefirió no contestar directamente. Esa reacción silenciosa llamó especialmente la atención, ya que pareció expresar mucho más de lo que estaba dispuesta a decir públicamente.

La conversación continuó y Majo volvió a marcar una diferencia cuando habló de las demás parejas que tuvo su hija. “Ahora me preguntás por todos los demás, divinos”, lanzó, en una frase que volvió a despertar interrogantes sobre la imagen que conserva de Mariano Martínez.

Finalmente, la madre de Lali Espósito explicó que la falta de cercanía con el actor también tuvo que ver con la corta duración del romance. “No tuve vínculo porque no duró nada, la relación fue bastante corta”, concluyó.

De esta manera, aunque Majo Riera evitó realizar una crítica directa contra Mariano Martínez, sus respuestas y, especialmente, el gesto que tuvo ante la frase de Ángel de Brito, volvieron a poner bajo la lupa aquel polémico romance de Lali Espósito.

Cuánto tiempo duró el romance de Lali Espósito con Mariano Martínez y por qué terminó de la peor manera

Lali Espósito y Mariano Martínez protagonizaron uno de los romances más comentados de la televisión argentina allá por 2015. La pareja se conoció durante las grabaciones de Esperanza Mía, la ficción de El Trece que los tuvo como figuras centrales, y la química que mostraban en pantalla pronto se trasladó a la vida real.

Aunque blanquearon su relación en noviembre de ese año, el vínculo fue breve: estuvieron juntos alrededor de cinco meses y confirmaron su separación en marzo de 2016, luego de unas vacaciones en Miami que quedaron en el centro de las versiones sobre una crisis.

Con el paso del tiempo, ambos dieron algunas pistas sobre el final. Lali explicó que no lograron compatibilizar sus carreras y que tenían formas diferentes de entender una relación. La cantante también rechazó los rumores de infidelidad y dejó en claro que esa no había sido la razón de la ruptura.

Mariano, en tanto, aseguró que atravesaban “momentos distintos” de sus vidas. Años más tarde, reconoció que el vínculo se desgastó y que hubo situaciones que no ayudaron a que la separación transcurriera en buenos términos.

Tras el final, los dos siguieron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, el romance surgido detrás de cámaras de Esperanza Mía continúa siendo uno de los más recordados por los fanáticos de la ficción.