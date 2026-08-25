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Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

El Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del refuerzo económico extraordinario para el sector pasivo tras conocerse la nueva pauta de movilidad. Los beneficiarios acceden a un piso salarial garantizado directamente en sus cuentas bancarias.

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Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que la jubilación mínima de agosto es de $419.775,93 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un total garantizado de $489.775,93 netos de bolsillo tras la movilidad del 1,89%.

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El vocero Adrián Ravier, en su novena conferencia de prensa ante periodistas acreditados en Casa Rosada (Foto: Presidencia).

El suplemento de emergencia se deposita de forma automática en las cuentas bancarias habituales, permitiendo disponer del dinero en efectivo mediante cajeros automáticos o realizar compras directas con tarjeta de débito.

¿Cómo saber si cobro el bono completo de $70.000 de ANSES?

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Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

El cobro total del refuerzo extraordinario otorgado por el Estado nacional alcanza a los siguientes beneficiarios del sistema previsional:

  • Jubilados y pensionados de la mínima: titulares que perciben el haber contributivo básico de $419.775,93.

  • Titulares de la PUAM: beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ($335.820,74 de básico más bono, totalizando $405.820,74 netos).

  • Pensiones No Contributivas: personas que cobran PNC por Invalidez o Vejez ($293.843,15 de base más bono, sumando $363.843,15) y Madres de 7 hijos ($489.775,93 netos totales).

¿Cuánto se cobra entre la jubilación más el bono de $70.000?

Al aplicarse la movilidad del 1,89% sobre el básico, los ingresos netos de la clase pasiva quedan estructurados de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: se ubica en $419.775,93 netos de bolsillo.

  • Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.

  • Total consolidado en mano: garantiza un cobro final de $489.775,93 netos.

  • Haberes superiores al básico: quienes cobran entre $419.775,93 y $489.775,93 perciben un proporcional hasta alcanzar ese techo.

¿De cuánto es la jubilación máxima que paga la ANSES en agosto?

El haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se eleva a $2.824.694,49 brutos mensuales con la actualización del 1,89%. Quienes perciben esta escala superior no reciben el bono extraordinario de $70.000 y cobran según el cronograma de haberes más altos.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las jubilaciones de ANSES?

El calendario oficial de pagos de agosto se estructura de la siguiente manera según el tramo de haberes:

  • Jubilaciones que no superan el haber mínimo ($489.775,93 con bono):

    • DNI 0: 10 de agosto.

    • DNI 1: 11 de agosto.

    • DNI 2: 12 de agosto.

    • DNI 3: 13 de agosto.

    • DNI 4: 14 de agosto.

    • DNI 5: 18 de agosto.

    • DNI 6: 19 de agosto.

    • DNI 7: 20 de agosto.

    • DNI 8: 21 de agosto.

    • DNI 9: 24 de agosto.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo (hasta $2.824.694,49):

    • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto de 2026 (hoy).

    • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Bono de $70.000: Jubilados y pensionados de ANSES recibirán un refuerzo económico extraordinario en agosto.
  • Haber Mínimo Garantizado: La jubilación mínima más el bono suma un total de $489.775,93 netos.
  • Movilidad y Fechas de Cobro: El haber se actualizó un 1,89% y se detallaron las fechas de pago según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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