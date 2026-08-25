Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

Haber mínimo mensual: se ubica en $419.775,93 netos de bolsillo.

Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.

Total consolidado en mano: garantiza un cobro final de $489.775,93 netos.

Haberes superiores al básico: quienes cobran entre $419.775,93 y $489.775,93 perciben un proporcional hasta alcanzar ese techo.

¿De cuánto es la jubilación máxima que paga la ANSES en agosto?

El haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se eleva a $2.824.694,49 brutos mensuales con la actualización del 1,89%. Quienes perciben esta escala superior no reciben el bono extraordinario de $70.000 y cobran según el cronograma de haberes más altos.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las jubilaciones de ANSES?

El calendario oficial de pagos de agosto se estructura de la siguiente manera según el tramo de haberes: