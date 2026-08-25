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Tras los dichos de Valverde

Estrecho de Magallanes: la Cancillería argentina ratificó los tratados vigentes y defendió la cooperación con Chile

La Cancillería ratificó los tratados sobre el Estrecho de Magallanes tras los dichos de Valverde. También destacó la cooperación estratégica con Chile.

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La Cancillería ratificó los tratados sobre el Estrecho de Magallanes tras los dichos de Valverde. (Foto: X @pabloquirno)

La Cancillería ratificó los tratados sobre el Estrecho de Magallanes tras los dichos de Valverde. (Foto: X @pabloquirno)

La Cancillería argentina fijó posición sobre el Estrecho de Magallanes luego de la controversia generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde. El Gobierno nacional sostuvo que la cuestión está regida por los tratados bilaterales firmados con Chile y reafirmó el compromiso con la relación entre ambos países y la cooperación en el Atlántico Sur y la Antártida.

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A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”. Además, remarcó que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

El pronunciamiento se conoció después de que la Cancillería chilena anunciara el envío de una nota formal de protesta al Gobierno argentino por expresiones realizadas por Valverde durante una entrevista en la que se refirió a la relevancia estratégica del extremo sur del continente.

La Cancillería argentina fijó posición sobre el Estrecho de Magallanes luego de la polémica generada por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde. (Foto: Ministerio de Defensa)

La Cancillería argentina fijó posición sobre el Estrecho de Magallanes luego de la polémica generada por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde. (Foto: Ministerio de Defensa)

La respuesta oficial argentina

En su comunicado, la Cancillería destacó que la importancia estratégica de la región austral constituye una política de Estado vinculada a la defensa de los derechos e intereses argentinos en la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.

Según el texto, esos espacios tienen una creciente relevancia por “sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”.

Al mismo tiempo, el Gobierno buscó poner el foco en la cooperación bilateral con Chile y señaló que ambos países mantienen una agenda común en materia antártica y marítima.

En ese sentido, sostuvo que “reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile” y recordó que las dos naciones se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas y sostienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada.

También destacó que Argentina y Chile presentan conjuntamente una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

El comunicado concluyó con una definición sobre el vínculo bilateral. “La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

La polémica por los dichos de Valverde

La situación diplomática se originó luego de una entrevista brindada por Gustavo Javier Valverde en el programa La Fábrica del Podcast, donde se refirió a distintos puntos estratégicos del territorio argentino.

“Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico”, afirmó el jefe militar.

Durante la conversación, Valverde señaló que esa ubicación posee relevancia estratégica por su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y por su importancia desde el punto de vista geopolítico.

La situación diplomática se originó luego de una entrevista brindada por Gustavo Javier Valverde en el programa La Fábrica del Podcast. (Foto: captura de pantalla)

La situación diplomática se originó luego de una entrevista brindada por Gustavo Javier Valverde en el programa La Fábrica del Podcast. (Foto: captura de pantalla)

Las declaraciones provocaron una rápida reacción en Chile. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la posición de su país sobre el Estrecho de Magallanes está respaldada por los acuerdos vigentes entre ambas naciones.

“Reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, afirmó el funcionario chileno, quien además confirmó el envío de una nota formal de protesta al Gobierno argentino.

El marco de los tratados

La cuestión territorial vinculada al Estrecho de Magallanes quedó establecida en el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente reafirmada en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado tras la crisis bilateral de 1978 con mediación de la Santa Sede.

En su respuesta oficial, la Cancillería argentina ratificó la plena vigencia de ambos acuerdos y evitó abrir cualquier discusión sobre el estatus jurídico del paso marítimo, al tiempo que puso el acento en la cooperación estratégica con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida.

En pocas palabras

  • Cancillería argentina: Ratificó los tratados vigentes sobre el Estrecho de Magallanes tras dichos de Valverde.
  • Relación bilateral: Destacó la cooperación estratégica con Chile en Atlántico Sur y Antártida.
  • Marco normativo: Se reafirmó la plena vigencia de los Tratados de Límites de 1881 y Paz y Amistad de 1984.
Resumen generado por Thinkindot AI
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