En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Información clave

Jubilados que superan la mínima en ANSES: confirman las fechas de cobro

El organismo previsional inicia hoy los depósitos para los haberes más altos del sistema contributivo. Las acreditaciones bancarias se efectúan de forma escalonada según la terminación del documento de identidad.

Banner Seguinos en google DESK
Jubilados que superan la mínima en ANSES: confirman las fechas de cobro

Jubilados que superan la mínima en ANSES: confirman las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza a pagar hoy los haberes de hasta $2.824.694,49 brutos para los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la mínima en agosto tras la suba del 1,89%. Los depósitos se realizan de forma directa en las cuentas sueldo asignadas.

Leé también Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES
Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

La distribución en tramos diarios durante la última semana del mes busca evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y garantizar la liquidez en los cajeros automáticos de todo el país.

¿Quiénes cobran los haberes superiores este martes 25 de agosto?

Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Este martes 25 de agosto perciben sus ingresos los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo y tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 o 1. Los fondos quedan disponibles desde las primeras horas de la mañana.

¿Quiénes cobran bono proporcional y quiénes quedan excluidos?

La acreditación del adicional de contención económica para este segmento opera según los siguientes parámetros:

  • Bono proporcional: lo perciben quienes tienen un básico superior a la mínima ($419.775,93) pero inferior al límite de $489.775,93, cobrando la diferencia exacta para alcanzar dicho importe.

  • Sin bono extraordinario: quienes perciben un haber básico superior a $489.775,93 cobran exclusivamente su ingreso mensual reajustado por movilidad.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en Mi ANSES?

Para revisar la liquidación detallada y las retenciones de la obra social antes de retirar el dinero, los titulares deben ingresar al portal virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la solapa "Mis Cobros" o "Recibo de Sueldo".

¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilaciones que superan la mínima?

El calendario oficial para los haberes superiores se completa según el siguiente cronograma por terminación de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES comienza pagos: Hoy inician los depósitos para jubilados con haberes superiores a la mínima en agosto.
  • Fechas escalonadas: El cronograma de pago se basa en la terminación del DNI para evitar aglomeraciones.
  • Consulta de recibos: Los detalles de liquidación se pueden revisar en Mi ANSES, sección "Mis Cobros".
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Fechas Cobro
Notas relacionadas
ANSES confirmó el descuento del 55% en la tarjeta SUBE para jubilados: cómo activarlo
Javier Milei oficializó el aumento para jubilados de ANSES: a cuánto sube la mínima
El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES en septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar