Jubilados que superan la mínima en ANSES: confirman las fechas de cobro

Bono proporcional: lo perciben quienes tienen un básico superior a la mínima ($419.775,93) pero inferior al límite de $489.775,93 , cobrando la diferencia exacta para alcanzar dicho importe.

Sin bono extraordinario: quienes perciben un haber básico superior a $489.775,93 cobran exclusivamente su ingreso mensual reajustado por movilidad.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en Mi ANSES?

Para revisar la liquidación detallada y las retenciones de la obra social antes de retirar el dinero, los titulares deben ingresar al portal virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la solapa "Mis Cobros" o "Recibo de Sueldo".

¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilaciones que superan la mínima?

El calendario oficial para los haberes superiores se completa según el siguiente cronograma por terminación de DNI: