ANSES paga $131.652 por este simple trámite: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida un monto neto de $131.652 por pareja a través de la Asignación por Matrimonio, un beneficio encuadrado dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este haber extra de bolsillo se transfiere una sola vez a cada cónyuge que cumpla con los requisitos laborales, acumulando un total familiar de hasta $263.304 en mano si ambos trabajan formalmente.