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ANSES paga $131.652 por este simple trámite: quiénes pueden acceder

El organismo previsional otorga un haber de liquidación única a los trabajadores en relación de dependencia y otros beneficiarios que formalizan su unión legal. La gestión requiere cumplir con topes de ingresos familiares específicos para acreditar el monto neto en mano.

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ANSES paga $131.652 por casarse: quiénes pueden pedir la Asignación por Matrimonio (Foto: A24.com).

ANSES paga $131.652 por casarse: quiénes pueden pedir la Asignación por Matrimonio (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida un monto neto de $131.652 por pareja a través de la Asignación por Matrimonio, un beneficio encuadrado dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este haber extra de bolsillo se transfiere una sola vez a cada cónyuge que cumpla con los requisitos laborales, acumulando un total familiar de hasta $263.304 en mano si ambos trabajan formalmente.

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¿Cuáles son los topes de ingresos para cobrar el beneficio?

Para que ANSES apruebe la transferencia del dinero, los ingresos del grupo familiar no deben superar las escalas máximas fijadas para el período:

  • Tope máximo individual (por cónyuge): $3.092.203 en bruto.

  • Tope máximo del grupo familiar (suma de ambos): $6.184.406 en bruto.

  • Condición clave: Si uno de los dos cónyuges supera el límite individual, la pareja queda automáticamente excluida del cobro sin excepción.

¿Qué grupos de beneficiarios de ANSES pueden tramitarlo?

El pago de la asignación está disponible para quienes pertenezcan a las siguientes categorías previsionales y laborales:

  • Trabajadores en relación de dependencia: Registrados y comprendidos en el sistema SUAF.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo: Que perciban el haber mensual correspondiente.

  • Asegurados por ART: Trabajadores en nómina de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

  • Veteranos de Guerra: Titulares de la Pensión Honorífica de Malvinas.

¿Cuáles son los requisitos y documentos obligatorios?

El trámite se inicia en Mi ANSES o con turno presencial presentando la siguiente documentación completa:

  • Plazos legales: Gestionar el cobro una vez transcurridos 2 meses del casamiento y dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la celebración legal.

  • Documentación personal: DNI de ambos integrantes del matrimonio.

  • Acreditación del vínculo: Partida o acta de matrimonio original expedida por el Registro Civil.

¿Cuándo y cómo se acredita el pago único en agosto?

A diferencia de las asignaciones mensuales, la Asignación de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) no depende de la terminación del DNI. La acreditación en la cuenta bancaria del titular se realiza de forma directa en las siguientes fechas vigentes:

  • Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): cobro abierto desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre.

  • Segunda quincena (todas las terminaciones de DNI): cobro abierto desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES paga $131.652: Se otorga la Asignación por Matrimonio a trabajadores en relación de dependencia y otros beneficiarios.
  • Requisitos clave: Cumplir topes de ingresos familiares brutos individuales (hasta $3.092.203) y familiares (hasta $6.184.406).
  • Trámite y plazos: Se inicia en Mi ANSES o presencial, presentando DNI y partida de matrimonio original, dentro de los 2 años posteriores a la celebración.
Resumen generado por Thinkindot AI
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