ANSES paga $131.652 por este simple trámite: quiénes pueden acceder

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Plazos legales: Gestionar el cobro una vez transcurridos 2 meses del casamiento y dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la celebración legal.
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Documentación personal: DNI de ambos integrantes del matrimonio.
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Acreditación del vínculo: Partida o acta de matrimonio original expedida por el Registro Civil.
¿Cuándo y cómo se acredita el pago único en agosto?
A diferencia de las asignaciones mensuales, la Asignación de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) no depende de la terminación del DNI. La acreditación en la cuenta bancaria del titular se realiza de forma directa en las siguientes fechas vigentes:
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Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): cobro abierto desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre.
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Segunda quincena (todas las terminaciones de DNI): cobro abierto desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre.